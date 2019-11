Boateng, marito Melissa Satta/ Terzo figlio dopo la rottura con Shirin David?

Kevin Prince Boateng è uno dei calciatori più famosi degli ultimi anni, ma oltre a far parlare di sé per le prodezze sul campo da calcio, è la sua relazione con Melissa Satta a far chiaccherare da sempre. I due, dopo essersi lasciati a gennaio 2019, sono tornati insieme quest’estate dopo aver ritrovato l’amore e per il bene del figlio Maddox, come racconta la showgirl a Verissimo nella puntata del 2 novembre. Dopotutto, la vita amorosa del calciatore tedesco è sempre stata movimentata: nel 2007, Boateng era già convolato a nozze con una ragazza italo-tedesca, con cui ha avuto un figlio, Jermaine Prince, l’anno successivo. Poi l’incontro con Melissa Satta: dopo sette anni di relazione e un figlio, Maddox, avuto nel 2014, i due si sono sposati nel 2016. Quest’anno la crisi: il calciatore aveva trovato una nuova fiamma, Shirin David, classe ’95, una delle Youtuber tedesche più famose. Quando l’amore sembrava finito, è però avvenuto il riavvicinamento con Melissa Satta, che adesso sogna una figlia. “Se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa o meglio una figlia femmina”, ha detto l’ex Velina a Silvia Toffanin.

Kevin Prince Boateng, un mazzo di rose per Melissa Satta

Il ritorno di fiamma fra Kevin Prince Boateng e la moglie Melissa Satta è emerso già lo scorso luglio, quando il calciatore tedesco ha deciso di regalare alla sua dolce metà un mazzo di rose rosse formato gigante. Un bel cambio di rotta rispetto al divorzio sfiorato lo scorso gennaio ed un Natale trascorso da separati. La famiglia è ritornata ad essere tale e anche se è solo la Satta ad aver parlato di quanto accaduto fra loro, il calciatore ha deciso di sottolineare il suo stato d’animo anche lo scorso settembre, grazie ad un’immagine particolare. In stile Simpson, la famosa famiglia ‘gialla’ animata, Boateng, la moglie e il figlio Maddox ‘posano’ uniti e felici di fronte ad un’ipotetica fotocamera, grazie al disegno realizzato da Stefano Monda. I giornali sportivi invece si sono concentrati la scorsa estate su una delle conseguenze della pace ritrovata fra i due coniugi: la volontà di Boateng di non firmare il contratto previsto con l’Eintracht Francoforte e rimanere in Italia. “Io sono qui anche per merito di Melissa, potrei dire anche soprattutto, visto che a Firenze e nella Fiorentina mi sto trovando benissimo”, ha sottolineato il calciatore a La Nazione. A quanto pare la moglie “ha avuto una voce importante in capitolo”, per via del suo forte amore per la città toscana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA