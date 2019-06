Melissa Satta e Tommy Chiabra fidanzati?/ Ecco i tre indizi che fanno una prova…

Melissa Satta sta ancora pensando, tristemente, al suo matrimonio finito con Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio? La risposta potrebbe essere no e, sicuramente, è giusto così, ma la causa potrebbe non essere il tempo trascorso ma l’arrivo di un nuovo amore, almeno secondo il settimanale Chi. La rivista ha messo insieme ben tre indizi sulla presunta storia d’amore tra Melissa Satta e Tommy Chiabra lasciando intendere che si tratti ormai di qualcosa di certo anche se, proprio sullo stesso settimanale, proprio l’ex velina aveva raccontato di non essere alla ricerca di un nuovo amore dopo la fine del suo matrimonio con il calciatore. Anche in questo caso “mai dire mai” anche se la conferma ufficiale ancora non c’è è che i due potrebbero essere solo amici o, volendo, frequentare gli stessi ambienti.

TRE INDIZI FANNO UNA PROVA?

Nei giorni scorsi, infatti, ci sono stati una serie di indizi social che lasciano pensare che Melissa Satta e Tommy Chiabra siano fidanzati ovvero la foto di un elicottero postato dall’ex velina (mezzo di trasporto del ricco industriale del lusso), poi è toccato a lui taggare lei e la sua migliore amica, Simona Salvemini, durante un viaggio in macchina. Infine, ciliegina sulla torta, i due sono stati presenti al Pitti e proprio in quell’occasione hanno condiviso lo stesso tetto alloggiando nello stesso hotel a Firenze ma non sappiamo se abbiamo usato anche la stessa camera. Per il momento quello che è certo è che lui è alle prese con i suoi affari in giro per il mondo mentre lei è tornata nella sua Sardegna con Maddox. Le prossime storie riveleranno nuovi indizi su quella che potrebbe essere la coppia dell’estate? Lo scopriremo presto, forse.

