“Khaby Lame ha chiuso col suo manager”/ Lucarelli: “Guerra in tribunale e mistero sui soldi guadagnati”

Quella di Khaby Lame è una storia nota a tutti. Grazie ai suoi video sui vari social, il ragazzo è diventato il creator più seguito al mondo e questo gli ha sicuramente assicurato degli enormi guadagni. Pare però che dietro questo successo ci siano delle grandi ombre che ha tentato di mettere in luce Selvaggia Lucarelli durante l’ultima puntata del suo podcast “Il Sottosopra”. Si tratterebbe di una faccenda delicata, visto che si parla di un Khaby Lame totalmente cambiato e triste.

Pare che questa infelicità del tiktoker sia dovuta al suo rapporto con lo storico manager Alessandro Riggio. “Chi conosce Khaby, che in questo momento si trova a Dubai, dice che ora il creator è molto infelice, – ha fatto sapere la Lucarelli – considerava il suo manager un fratello e sta soffrendo moltissimo la delusione e il distacco da Alessandro. Khaby e Riggio si starebbero preparando a una guerra in tribunale visto che Riggio sostiene di avere più di una ragione in questa storia”

Il fratello di Khaby Lame avrebbe sottolineato una forte dipendenza dalle decisioni del manager e sarebbe stato proprio lui a rivelare che, nonostante i grandi guadagni, Khaby non avrebbe neppure comprato una casa: “Nessuno ha mai parlato con Khaby direttamente. Giornalisti, le grandi piattaforme online, quando si doveva proporre un accordo commerciale, sono sempre passate attraverso Alessandro Riggio. – ha spiegato la Lucarelli, continuando – Lo stesso Riggio parlando di Khaby ha dichiarato a Fortune, che quest’anno sarà vicino a guadagnare 10 milioni di dollari grazie alle attività sui social media.[…] Insomma, una fortuna accumulata secondo le parole di Alessandro Riggio.”

Il fratello di Khaby tuttavia avrebbe detto: “Non si è neppure comprato una casa, ha preso solo casa ai suoi genitori perché ha un cuore buono, ma non ha molto da parte purtroppo. Tutti questi soldi che avrebbe dovuto guadagnare non si sa dove siano finiti, se li ha spesi, se qualcuno li ha spesi per lui”. Cosa sta dunque accadendo alla star del web?











