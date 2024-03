Kia e Nahaze, silenzio rotto sui social dopo l’eliminazione ad Amici 2024/ “Un’avventura indimenticabile”

Kia e Nahaze rompono il silenzio dopo l’eliminazione da Amici 2024: il ringraziamento social

Nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 2024, sono state formate le squadre che si sfideranno al serale. Due allieve però non ce l’hanno fatto a conquistare l’ambita maglia oro: Kia, allieva di Lorella Cuccarini, e Nahaze, allieva di Anna Pettinelli. Ad entrambe è stata però data l’opportunità di ripresentarsi ai casting della prossima edizione di Amici. In attesa di scoprire se le ritroveremo il prossimo anno, sia Kia che Nahaze sono tornare sui social, pubblicando le prime parole dopo l’eliminazione.

L’ex allieva di Lorella Cuccarini ha voluto ringraziare l’intero cast di Amici 2024. “Grazie non basterebbe per tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza.” ha esordito Kia, che ha quindi ringraziato la produzione, gli autori, le Vocal Coach e i professionisti, con una particolare menzione a “Elena D’Amario, una donna di grande empatia e dolcezza, che mi ha capita e risollevata da dei momenti no; a Giulia Stabile che mi ha aiutata a comprendere a pieno il mio valore.”

Nahaze e Kia, parole commosse dopo l’addio ad Amici

Dopo Amici, non è mancato poi il grazie di Kia a Lorella e agli ex compagni di scuola: “È stato rigenerante stare con persone che condividono i miei stessi obbiettivi e mi spronano a dare sempre il meglio, con tutto il calore, la saggezza e l’amicizia che un’Artista può dare. Grazie a tutti voi per i bei messaggi e il supporto, spero di rivedervi presto.” ha concluso.

Anche Nahaze è tornata su Instagram dopo l’eliminazione da Amici 23 per ringraziare chi l’ha seguita e supportata in questa avventura televisiva. “Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato in questo bel percorso. – ha scritto la giovane cantante – È stata un’avventura che non dimenticherò facilmente, soprattutto perché mi ha permesso di arrivare a voi attraverso la musica Grazie a chi ha streammato il mio singolo e soprattutto a chi continua a farlo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ɐı̣ʞ (@__._ki4_.__)













