Kia piange e crolla ad Amici 23: “Mi faccio schifo”/ “Il mio fisico non mi piace, a scuola venivo bullizzata”

Kia crolla ad Amici 23 e ammette di non aver un buon rapporto col suo corpo: lo sfogo con Lorella Cuccarini

Dopo un ottimo inizio nella scuola di Amici 23, Kia, nome d’arte di Chiara Letizia Faedda, ha vissuto il suo primo crollo. Essere l’ultima entrata nel talent, il cui serale è ormai alle porte, non ha di certo facilitato il suo percorso, che ha toccato il suo punto più basso durante l’ultimo pomeridiano, quando prima Ornella Vanoni e poi Rudy Zerbi l’hanno criticata per la sua performance, trovandola troppo imitativa e costruita, nonché poco dinamica.

Una critica che ha toccato profondamente Kia, e ha scoperchiato un vaso di Pandora ricco di emozioni per lei dolorose. Dopo la puntata, l’allieva ha chiesto un colloquio con la sua coach Lorella Cuccarini alla quale ha rivelato che la sua mancata dinamicità sul palco nasce da un disagio personale legato al suo fisico.

Kia piange ad Amici 23: “Mi faccio cag*re, a scuola mi prendevano in giro”

“Io sono molto emotiva, c’è una parte di me che mi fa schifo che è il corpo, dove io non ho autostima e questo mi blocca tantissimo.” ha confessato Kia a Lorella Cuccarini, che l’ha allora spronata a superare questo blocco. “Tu devi andare oltre, sei bellissima Kia, davvero, devi capirlo, non so come dirtelo!” ha aggiunto la coach, invitando la sua allieva a lavorare su se stessa.

Tornata in casetta, Kia si è sfogata con alcune compagne di Amici 23, raccontando il suo malessere nato ai tempi della scuola, quando veniva bullizzata per il suo aspetto. Così, in lacrime, ha dichiarato: “Qualsiasi cosa io faccia penso solo che non mi piaccio, mi faccio cag*re e non riesco a prendere la confidenza. A me dispiace questa cosa, perché io ci ho lavorato sulla mia autostima. Alle medie venivo presa in giro perché ero in carne, un po’ grossa, e quindi ora è come se volessi piacere a tutti.”

