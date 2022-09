Kidnap/ Su Rete 4 il film con Halle Berry e Sage Correa

Kidnap, il film su Rete 4

Questa sera, sabato 24 settembre, alle ore 21.25 su Rete 4 andrà in onda “Kidnap“, un film drammatico e d’azione prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2017 e diretto da Luis Prieto. Per il cast di Kidnap spicca la partecipazione straordinaria di Halle Berry, insieme a Sage Correa, Arron Shiver e Chris McGinn.

Nel giugno 2018, All’annuale Taurus World Stunt Awards, Taryn Terrell ha vinto per Hardest Hit. Nel luglio 2018, Brice Fisher è stato nominato al 39esimo Young Artist Awards per la migliore interpretazione in un lungometraggio – come attore non protagonista. Al 49° NAACP Image Awards, Berry ha ottenuto una nomination come miglior attrice in un film.

Kidnap, la tram del film

La protagonista di “Kidnap” è Karla Dyson, una giovane madre separata, alle prese con una triste vicenda riguardante il proprio bambino, Frankie. Da anni vive di stenti e lavora presso un bar della zona. Le difficoltà sono dovute principalmente alle divergenze con l’ex compagno che cerca in ogni modo di ottenere l’affido del bambino. Mentre sono al parco, Frankie viene braccato da alcuni uomini intenti a rapirlo. Inizia a questo punto un terribile inseguimento e una corsa contro il tempo al fine di salvare suo figlio. Karla cerca aiuto nei passanti dopo aver perso il proprio cellulare ma non trova conforto in nessuno. Ad un certo punto è costretta a fermarsi quando il povero piccolo viene minacciato di morte, ma decide di riprendere l’inseguimento poco dopo.

Nel frattempo la donna riesce a mettersi in contatto con un agente incontrato durante il tragitto, ma proprio mentre cerca di spiegare la vicenda quest’ultimo viene travolto proprio dall’auto dei rapitori che sono costretti a fermarsi. Dopo una lunga trattativa la donna accetta di pagare un riscatto di 10 mila dollari e si fa scortare presso il primo bancomat della zona. Durante la corsa però inizia una colluttazione tra Margo, una delle rapitrici, e Karla, che riesce a divincolarsi e gettarla dalla macchina.

L’altro complice non si rende subito conto dell’accaduto e procede ancora per diversi metri prima di fermarsi e minacciare ancora di morte il bambino. La donna non si arrende e continua la sua corsa contro il tempo, rinunciando anche a chiudere l’aiuto delle forze dell’ordine. Era infatti rimasta scoraggiata quando entrando nella centrale più vicina aveva notato affissi diversi cartello raffiguranti dei bambini spariti e mai ritrovati. Tanto è bastato per convincerla nel continuare da sola. Dopo poco riesce a trovare la casa di uno dei rapitori, scoprendo all’interno di una capanna non solo suo figlio ma gran parte dei bambini scomparsi in quel periodo. Dopo l’ennesimo scontro con Margo riesce a ucciderla e a mettere tutti in salvo.

