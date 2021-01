Kika eliminata ad Amici 20?/ Tra Arianna e Raffaele…

Alla fine un verdetto oggi pomeriggio ad Amici 20 ci sarà e riguarderà proprio Kika. La bella cantante che in queste settimane ha fatto del suo meglio per continuare a rimanere nella scuola mettendo da parte il suo carattere chiuso e i suoi problemi, alla fine potrebbe non farcela. Il talent show di Maria de Filippi riprenderà proprio oggi pomeriggio su Canale5 ma chi ha seguito il pomeridiano nei giorni scorsi sa bene che Arisa ha voluto vedere Kika per invitarla a buttare via il muro che la separa dagli altri e la tiene distante e impaurita dal pubblico consigliandole di pensare solo al microfono cancellando il resto.

La sua vocal coach è arrivata in suo soccorso portandola in studio per farle provare i nuovi pezzi e farle prendere confidenza con le scale, i banchi e tirarle fuori un po’ di vitalità, e alla fine sembra che la missione si è compiuta, almeno in parte. Ad un tratto la cantante si è lasciata andare alle lacrime per via di una canzone che “l’ha riportata sul suo muretto”, riuscirà a gestire tutto questo davanti al pubblico?

Kika eliminata ad Amici 20 nella sfida con Arianna e Raffaele?

Le anticipazioni di Amici 20 rivelano proprio di no. A mettere zizzania nella squadra di Arisa, forse proprio per colpire Arianna Gianfelici, è stato Rudy Zerbi che ha invitato la sua collega a fare il nome di uno dei suoi ragazzi per permettere ad uno sfidante di entrare nella scuola al loro posto con la sfida. Il risultato è che Arisa non farà il nome di nessuno e che tutti e tre finiranno in sfida e a farne le spese sarà la cantante dai capelli blu. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio in puntata, questo è certo.



