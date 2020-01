Kikò Nalli a Vieni da me/ Pace fatta con Caterina Balivo dopo “Detto Fatto”

Il buon Kikò Nalli fa la pace con Caterina Balivo tornando in Rai proprio da lei. L’ex marito di Tina Cipollari – tramite Instagram – ha invitato gli estimatori a seguirlo oggi pomeriggio sulla rete ammiraglia di Casa Rai, tre le 14.30 e le 14.40 per Vieni da me. La conduttrice e il famoso hair stylist si conoscono molto bene ed hanno lavorato insieme alcuni anni addietro durante Detto Fatto (in onda su Rai2). Dopo molti anni di collaborazione, qualcosa si era rotto ed un litigio aveva allontanato Kikò dalla produzione dello show attualmente nelle mani di Bianca Guaccero. Il battibecco avvenuto dietro le quinte ad oggi, sembra fortunatamente acqua passata e così Nalli, è pronto a ricominciare, aprendosi nuovamente all’azienda di Viale Mazzini dopo la passata partecipazione al Grande Fratello 16 condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.

Kikò Nalli ospite a Vieni da me

“Ho avuto un battibecco con Caterina perché io avevo delle idee per un taglio e lei ne aveva delle altre. Io non metto becco sul lavoro degli altri e nessuno può mettere becco sul mio. Non mi faccio mettere i piedi in testa e non mi prostro pur di stare davanti allo schermo. Vado in trasmissione per portare la mia professionalità non per fare il personaggio” aveva raccontato Kikò Nalli tre anni fa. “Lei è la produzione volevano che io facessi le puntate dal mio salone, perché io non volevo più stare lì, e lei anche non voleva che stessi in puntata. Queste puntate registrate dal salone non andavano mai in onda nel giorno stabilito ma, a parte questo, non vedevo più motivo di crescita. Il mio percorso era finito non essendoci più entusiasmo. Questo è un lavoro creativo: se non ti danno modo di crescere non sei più te stesso”, aveva poi aggiunto. Questa sua ospitata aprirà le porte ad una nuova collaborazione? Vedremo cosa accadrà a breve!

