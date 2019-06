Kikò Nalli/ “Ambra Lombardo? Il Grande Fratello mi ha regalato una donna splendida”

Kikò Nalli non ha vinto il Grande Fratello 2019 e non è nemmeno arrivato in finale ma quello che è certo è che il reality gli ha regalato qualcosa di importante. Ad alzare il velo sul suo nuovo stato d’animo è lo stesso ex marito di Tina Cipollari che in un lungo post su Instagram ha raccontato di sentirsi più sicuro e più combattivo di un tempo ma, soprattutto, più in contatto con i suoi sentimenti. In casa è successo di tutto. Kikò Nalli ha avuto modo di litigare duramente ma anche di sentire qualcosa di speciale per una delle sue coinquiline, Ambra Lombardo. Proprio a lei, il parrucchiere dedica un pezzo del suo messaggio social scrivendo: “Sono uscito dalla casa più forte e più sicuro di prima, ho incontrato una donna splendida come @ambralombardo.official e mi sento molto legato ad alcuni ragazzi con i quali ho convissuto sotto lo stesso tetto”.

KIKO’ NALLI PENSA AD AMBRA LOMBARDO E ALLA SUA ESPERIENZA AL GF

Amicizia e affetto sono le cose che Kikò Nalli si porterà dietro in questi giorni ma soprattutto si è detto contento di quello che ha trovato fuori: “Voglio ringraziare tutti voi che mi avete sempre sostenuto e non avete mai dubitato di me nemmeno un minuto. Spero prima o poi ci possano essere le occasioni per vedervi uno a uno e per ringraziarvi di persona“. Ma se Kikò deve proprio guardarsi indietro nella sua vita e nella sua esperienza nella casa non riesce davvero a trovare qualcosa di negativo (almeno non del tutto) e così su Instagram scrive e spiega: “Questa grande avventura e’ stata qualcosa di incredibile, un’esperienza che per certi versi è difficile da raccontare nei suoi particolari e nelle sue sfumature. Due mesi dove le tue emozioni e’ come se fossero su una montagna russa, con tutti gli alti e bassi e con tutte le sue accelerazioni e decelerazioni…. ti ritrovi a convivere inizialmente con degli sconosciuti…Poi impari a conoscerli, a prendere le misure e instaurare un rapporto. In certi casi il rapporto cresce e in altri no, ma questa è la legge della vita“. Quali saranno i gieffini che Kikò non vedrà più e come andranno le cose per Ambra Lombardo?

Ecco il messaggio integrale di Kikò Nalli:





