Kikò Nalli pensa a Tina Cipollari/ Video: “mi innamorai di lei perchè…”

La presenza di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 2019 ha spinto Kikò Nalli ad aprire i cassetti dei ricordi tornando indietro negli anni. In Panic Room, l’hair stylist si è così intrattenuto con la bellissima influencer che sta cercando di conoscere meglio tutti i concorrenti facendosi raccontare non solo le dinamiche della casa, ma anche quelle che sono le loro vite. Taylor, incuriosita dalla storia d’amore vissuta da Kikò Nalli con Tina Cipollari, ha così ascoltato volentieri i racconti del gieffino che è tornato indietro nel tempo, precisamente al momento in cui conobbe Tina innamorandosi di lei. “Siamo stati sposati 18 anni. Io ero andato a corteggiare questa ragazza e lei aveva sessanta pretendenti. Avevo 29 anni. Nel giro di pochissimi giorni ha mandato via tutti tenendo solo me, che ero arrivato da poco. Però mentre corteggiavo lei, mi ero innamorato di Tina”, ha spiegato.

Kikò Nalli: “Tina Cipollari era bellissima, ci siamo separati bene”

Oltre ad essere sempre stata molto bella, Tina Cipollari ha anche un carattere forte, deciso e determinato. Caratteristiche che colpirono Kikò Nalli al punto da convincerlo ad uscire da Uomini e donne con lei per poi formare una splendida famiglia. “Tina a 38 anni era bellissima… a parte che è bella ancora adesso! Lei era sopra le righe, aveva la testa. L’avevo conosciuta capendo il suo personaggio. A un certo siamo usciti, quando quella ragazza aveva mandato via tutti. Quella ragazza mi voleva scegliere. In quella puntata lei si è sentita male”, ha ricordato l’hair stylist. Da quel momento cominciò la bellissima storia d’amore tra Tina e Kikò, finita due anni fa. Nonostante la separazione, però, i rapporti sono ottimi come ha spiegato lo stesso Kikò a Taylor Mega. “Ci siamo separati da due anni. Però ci siamo separati benissimo”, ha concluso. Cliccate qui per vedere il video.

