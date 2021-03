Kikò Nalli: “Tina Cipollari non mettere becco nei miei affari di cuore”/ “Non so…”

Kikò Nalli si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero. Il famoso hair stylist, ufficialmente single dopo la fine della storia con Ambra Lombardo, rispondendo alla domanda della giornalista che ha parlato dell’eventualità di vederlo nel parterre del trono over di Uomini e Donne, ha parlato dei progetti futuri ammettendo che gli farebbe piacere partecipare precisando, però, di non essere stato contattato dalla redazione, ma cosa gli consiglierebbe Tina Cipollari? “Non potrebbe mettere becco: ognuno fa quello che vuole…Non so cosa potrebbe pensare ma io non metto becco nelle sue cose…”, ha spiegato Kikò Nalli che, con Tina, ha un ottimo rapporto. Dopo la fine del matrimonio, tra Kikò e Tina che hanno tre figli, è rimasto l’affetto e il rispetto come hanno sottolineato più volte entrambi.

Kikò Nalli: il rapporto con Ambra Lombardo

Dopo la fine del matrimonio con Tina Cipollari, nella casa del Grande Fratello, Kikò Nalli ha conosciuto Ambra Lombardo. Tra i due è nata una storia d’amore che, oggi, è finita. Con la bellissima professoressa siciliana, però, il rapporto è ancora bellissimo. “Mai dire mai…Abbiamo un rapporto bellissimo…Ci sentiamo tutti i giorni…” – ha raccontato Kikò che ha poi svelato – “C’è qualcosa tra noi, purtroppo non stiamo insieme ma andiamo avanti così…”. Cosa riserverà, dunque, il futuro a Kikò Nalli? L’hair stylist riuscirà a trovare l’amore? Per ora, l’ex marito di Tina Cipollari continua a dedicarsi ai figli e al suo lavoro e chissà che la redazione di Uomini e Donne nn decida di contattarlo realmente.





