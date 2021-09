KILLER ELITE/ Su Italia 1 il film girato tra Emirati, Regno Unito e Australia

Le location dove è stato girato Killer elite sono diverse e sono comprese tra gli Emirati, il Regno Unito, l’Australia, il Marocco. Nel cast Robert De Niro è l’unico attore nato negli Stati Uniti. Anche se come abbiamo detto in precedenza il film è ispirato a fatti realmente accaduti, per molte cose il governo inglese non ha confermato alcuni accadimenti in quanto coperti da segreto di stato. Nel cast troviamo anche Simon Armstrong nel piccolo ruolo di Gowling, doppiato da Antonio Palumbo. L’attore è nato a Llanelli in Galles il 31 maggio del 1966. L’esordio da attore è arrivato sul piccolo schermo negli anni novanta quando partecipa ad alcuni episodi della serie televisiva Casualty. Inizia così a lavorare anche al cinema, anche se molto spesso in ruoli secondari anche se interpretati sempre bene e con intelligenza. Ha partecipato anche alla serie tv cult Il Trono di Spade interpretando un ranger dei Guardiani della notte, Qhorin il Monco. L’ultimo film in cui l’abbiamo visto è Remi del 2018.

Killer elite, film diretto da Gary McKendry

Killer elite anima la prima serata di oggi, 13 settembre, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di una co-produzione inglese e australiana del 2011. Questa pellicola si basa su fatti realmente accaduti, opportunamente riadattati sulla base delle esigenze scenografiche, e che prendono spunto dal libro Gli Uomini Piuma; quest’ultimo dopo l’uscita del film è stato ripubblicato con il nuovo titolo.

La regia è affidata a Gary McKendry che dirige un cast davvero di livello dove troviamo Robert De Niro, Jason Statham, Clive Owen, Dominic Purcell, Yvonne Strahovski, Aden Young. Il soggetto invece è stato curato da Ranulph Phiennes mentre gli effetti speciali sono stati realizzati con la supervisione di Grant Adam. Notevole anche la colonna sonora curata da Reinhold Heil e Johnny Klimek.

Killer elite, la trama del film

La storia del film Killer elite è collocata nell’Inghilterra del 1980 dove Danny Bircer è un killer che si avvale della collaborazione del suo amico Hunter per eliminare su commissione delle persone che per vari motivi risultano scomode. Durante uno di questi assassini, uccide un uomo davanti ad un bambino e rimane ferito ad un braccio durante la fuga; scosso dall’accaduto decide di cambiare vita e si ritira a vivere in Australia insieme a Anna Frazier, una vecchia amica di scuola. Dopo un anno è però costretto a ritornare in azione in quanto il suo amico Hunter è stato fatto prigioniero da uno sceicco dell’Oman; per liberarlo dovrà uccidere gli assassini del figlio dello sceicco, ucciso da ex agenti delle forze speciali britanniche. Se non lo farà Hunter sarà ammazzato.

Le persone da elimnare sono 3 e si trovano in diverse parti del mondo. Danny chiede aiuto ad altri due suoi vecchi amici esperti in tecniche di guerriglia e riesce nel suo intento di eliminare gli assassini del figlio dello sceicco. Hunter viene quindi liberato e Danny torna in Australia ma qui si rende conto che in realtà c’è ancora un quarto elemento che ha partecipato all’uccisione del figlio dello sceicco. A questo punto il thriller diventa davvero coinvolgente con una serie continua di colpi di scena.

