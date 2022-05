KILLING – ZAN/ L’emblema del cinema audace di Tsukamoto

L’ennesima opera straordinaria di un maestro del cinema giapponese: Killing – Zan di Shinya Tsukamoto è davvero grande cinema. Presentato in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica del 2018, il film è disponibile in disponibile in Dvd edizione CG/Raro Video.

SINOSSI KILLING – ZAN – Nel corso della metà del XIX secolo, dopo circa 250 anni di pace, in Giappone i guerrieri samurai si sono impoveriti. Di conseguenza, molti lasciano i loro padroni per diventare dei ronin erranti. Mokunoshin Tsuzuki è uno di questi samurai. Per conservare la sua abilità nel maneggiare la spada, Mokunoshin si allena quotidianamente con Ichisuke, il figlio di un contadino. La sorella di Ichisuke, Yu, li guarda esercitarsi con una leggera disapprovazione, sebbene tra lei e Mokunoshin si avverta un’attrazione non dichiarata. Se da un lato la vita agricola è tranquilla dall’altro il Giappone vive un enorme subbuglio.

Com'è morto l'attore Heath Ledger?/ Overdose per combinazione di farmaci…

La Marina militare statunitense ha inviato il Commodoro Perry nel paese per stimolare il commercio con gli Stati Uniti, alimentando così i disordini civili. Yu è preoccupata perché sente che presto Mokunoshin partirà per combattere e, di conseguenza, morire nell’imminente guerra civile. Un giorno i tre incontrano due samurai in duello. Il vincitore è Jirozaemon Sawamura, un abile ronin dai modi gentili. Sawamura resta nel villaggio per cercare altri potenziali guerrieri, quando arriva un gruppo di ronin fuorilegge. Gli abitanti del villaggio hanno sentito voci terribili sul capo dei banditi, Sezaemon Genda. Quando l’irruento Ichisuke sfida i fuorilegge, la direzione delle loro vite cambia drasticamente.

Triangle of Sadness ha vinto la Palma d'Oro a Cannes/ "Film ci ha messo sotto shock"

Killing – Zan è l’emblema del cinema audace di Tsukamoto, con il suo stile inconfondibile e con la sua narrazione ammaliante. Il regista giapponese torna alla metà del XIX secolo e, dopo aver esplorato l’orrore assoluto della guerra in Fires on the Plain (Nobi), affronta un tema completamente diverso. Il cineasta asiatico – qui anche sceneggiatore, direttore della fotografia e montatore – accende i riflettori sugli universi interiori e morali dell’uomo: una vera e propria indagine etica.

Tramite un film in costume, Killing – Zan analizza le ambiguità umane, concentrandosi sulla capacità dell’essere umano di togliere la vita. E qui si avvicina all’essenza dell’uomo,condensando le armi di Nobi nella spada. Un’opera coraggiosa e temeraria, come tutto il cinema di Tsukamoto. Imperdibile.

LE REGOLE DELLA PAZZIA/ Rai 2: Wendie Malick in un thriller difficile e...

Killing – Zan è disponibile in disponibile in Dvd edizione CG/Raro Video

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA