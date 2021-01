Kim Kardashian e Kanye West verso il divorzio/ “Matrimonio ko, già scelto l’avvocato”

Kim Kardashian e Kanye West sarebbe ad un passo dal divorzio. La coppa celebrity più famosa al mondo starebbe infatti per separarsi, come sottolineato dai quotidiani americani. Stando al New York Post il divorzio sarebbe addirittura una questione quasi di giorni, scrivendo di “una separazione imminente”, e conferme sarebbero giunte anche da parte di Page Six, giornale di cronaca rosa di Rupert Murdoch, che citando fonti vicino alla coppia svela come Kim Kardashian abbia già reclutato un avvocato per tutte le pratiche legate al divorzio, leggasi Laura Wasser, rinomata divorzista specializzata nella separazione delle coppie milionarie e famose.

I due sono sposati dal 2014 mentre il loro fidanzamento è iniziato due anni prima, nel 2012; una coppia che ha dato alla luce anche quattro figli, leggasi North, Chicago, Psalm e Saint. Per correttezza di informazioni va detto che non è la prima volta che circolano voci di questo tipo, visto che già da mesi si parla di screzi e rotture fra i due.

KIM KARDASHIAN E KANYE WEST VERSO IL DIVORZIO: VACANZE DI NATALE SEPARATI

Di recente Kim Kardashian era uscita allo scoperto sui social network, spiegando che il marito soffriva di “un disturbo bipolare che ha duramente compromesso la sua stabilità affettiva e lavorativa”. Un post che era stato pubblicato a luglio 2020, quando la coppia sembrava pronta ad una vacanza “riparatrice” che evidentemente non è bastata. Secondo quanto raccolto da Page Six, una fonte avrebbe confessato che Kim Kardashian e Kanye West “Tengono la cosa sotto silenzio, ma sono finiti”, ed inoltre sarebbero già in procinto di trovare un accordo sui vari beni in comune nonché sui loro quattro figli. Stando al New York Post i due avrebbero passato le vacanze di Natale separati: “Kim Kardashian – scrive il quotidiano della Grande Mela – ha convinto Kanye West ad andare in Wyoming in modo da stare per conto suo e fare il punto sulla separazione. Ne ha avuto abbastanza”. Voce confermata anche da Hollywood Life, seppur con un altro tenore: “Kanye si sta prendendo tempo e spazio per lavorare su se stesso e sta trascorrendo molto del suo tempo nel Wyoming. Non ha alcuna intenzione di rientrare a Los Angeles e Kim è d’accordo”.



