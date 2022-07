Kim Min-Jae al Napoli?/ Calciomercato: controsorpasso sul Rennes, contatti in Turchia

Calciomercato news, controsorpasso per Kim Min-Jae al Napoli

Il calciomercato estivo ha sin qui visto Kalidou Koulibaly partire in direzione Chelsea ma proprio per questo motivo i dirigenti del club partenopeo stanno lavorando per portare Kim Min-Jae al Napoli così da sistemare il reparto arretrato a disposizione di mister Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo si è detto fiducioso dell’operato della sua società che nelle prossime ore potrebbe regalargli appunto un nuovo centrale.

Il profilo del sudcoreano, sotto contratto con il Fenerbahçe da fino al giugno del 2025, è stato scelto per sostituire adeguatamente il senegalese sebbene il direttore sportivo Giuntoli abbia avuto il suo bel da fare nel portare avanti la trattativa a causa della concorrenza del Rennes. I francesei sembrano essere riusciti a sorpassare il Napoli nei giorni scorsi per accaparrarsi il venticinquenne ma stando alle indiscrezioni più recenti, i campani sarebbero pronti al controsorpasso.

Calciomercato news, blitz in Turchia per Kim Min-Jae al Napoli

Le chances di vedere Kim Min-Jae al Napoli in questo luglio di calciomercato sono dunque ancora molto buone. Stando ai rumors, i campani dovrebbero proseguire l’operazione direttamente in Turchia per convincere definitivamente il difensore asiatico a trasferirsi ai piedi del Vesuvio dopo non essere stato convinto appieno dal Rennes. Nella passata stagione con la maglia del Fenerbahçe è stato in grado di collezionare 40 apparizioni complessive tra campionato e coppe, impreziosite anche da una rete messa a segno in Süper Lig.

