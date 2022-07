Kim Min-Jae al Napoli?/ Calciomercato news: il sudcoreano è ad un passo, i dettagli

Calciomercato news, intesa vicinissima per Kim Min-Jae al Napoli

L’approdo di Kim Min-Jae al Napoli in questa sessione di calciomercato estivo sembra sempre più probabile. Ieri, in occasione della presentazione di Leo Ostigard, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha confermato l’interesse degli azzurri nei confronti del difensore sudcoreano affermando: “E’ un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso, su tutti.”

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale Ostigard, il ds.Giuntoli: "Dybala e Mertens..."

Secondo quanto emerso in queste ore da Tuttosport, il Napoli continua a duellare con il Rennes per il venticinquenne che, nonostante la disponibilità dei francesi a pagare la clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro, non sarebbe convinto del trasferimento in Ligue 1. Ai piedi del Vesuvio Kim Min-Jae dovrebbe venire a guadagnare 2,5 milioni di euro all’anno firmando un contratto valido fino al giugno del 2027. I dirigenti azzurri avrebbero addirittura in programma un blitz per completare l’affare in questi giorni di trattative.

Kim Min-Jae al Napoli?/ Calciomercato: controsorpasso sul Rennes, contatti in Turchia

Calciomercato news, Kim Min-Jae al Napoli per sistemare la difesa

L’arrivo di Kim Min-Jae al Napoli sarebbe fondamentale per sistemare il reparto arretrato che, in questi giorni di calciomercato, ha visto partire Kalidou Koulibaly in direzione Chelsea. Preso Ostigard dal Brighton, con il giocatore asiatico mister Spalletti potrebbe contare su due centrali affidabili per la stagione che sta per cominciare. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe subire un’accelerata e giungere alla sua conclusione.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Deulofeu si avvicina, Spalletti: "Mi fido del club"

© RIPRODUZIONE RISERVATA