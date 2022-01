‘Kinder fetta a letto’/ Rootsie, video tormentone TikTok: “Netflix, tisana e…”

Se pensate che 35 secondi siano troppo pochi, non preoccupatevi: sul canale Super Tube Bros 3 di Youtube c’è la versione che dura un’ora. Stiamo parlando del formidabile successo di Kinder Fetta a Letto uscito su Tik Tok e Instagram e che ha realizzato in meno di due settimane 2,5 milioni di visualizzazioni diventando virale. Il risultato ha inoltre ispirato più di 15.000 altri video con la stessa traccia musicale in sottofondo. L’autore? Un giovane di 29 anni proveniente dalla provincia di Pesaro nome d’arte Rootsie, vero nome Edoardo Ruzzi. Una genialità di quelle che capitano per caso e altrettanto per caso spariranno. Nel video il personaggio fa due ruoli, uno lo svaccato suonatore di tastiere e l’altro l’amico che lo invita a uscire per andare a fare “la baldoria”. In dialetto, lo svogliato musicista risponde biascicando “ma dove andiamo a far con chi perché”. Sulla maniglia della porta di casa una mascherina anti Covid, ai piedi infradito con le calze il massimo della ruzzaggine e poi lo vediamo a letto con una luce rosa shocking a guardarsi un film di Netflix ovviamente.

PIACE ANCHE AI FERRAGNEZ

La versione di un’ora, per tutti quelli che chiedono che il brano venga allungato fino a diventare una canzone vera e propria però sono sempre gli stesi 35 secondi ripetuti in loop. Lui di fare una canzone vera e propria per adesso non ci pensa come ha detto a Fanpage: “Ci sto pensando e ho avuto pure diverse proposte da etichette, ma al momento non me la sento di associarmi a qualcuno; vorrei rimanere molto tranquillo, magari pubblicare altri contenuti per conto mio, almeno all’inizio. Non è tanto una questione di mantenere il controllo creativo su quello che faccio, è che mi sento proprio più sereno così”. Insomma Rootsie è proprio come quello che appare nel video: timido, impacciato, pauroso: “Ho sempre sofferto un po’ di ansia in generale, che vivo ancora adesso, unita alla paura di non piacere. L’avventura social invece è nata da una associazione di idee casuale. Da una parte era da questa estate che guardavo il fenomeno dei reel e dei tiktok; dall’altra quando sei al computer e inizi un progetto musicale spesso non lo porti a termine, ma resti con in mano dei piccoli loop dei quali non sai bene cosa fare. Così ho pensato di utilizzare questi scampoli all’interno di reel e tiktok, che sono pensati proprio per ripetersi all’infinito”. Intanto il breve pezzo ha ricevuto la benedizione anche dei Ferragnez che l’hanno condivisa su Instagram.

