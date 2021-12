Ferragnez positivi al Covid-19/ Chiara Ferragni e Fedez: “Come stanno Leo e Vittoria”

Un fulmine a ciel sereno sconquassa la vita di Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez che conquistano giorno dopo giorno milioni di follower sui social. Tramite Instagram la coppia più seguita del web in Italia ha infatti reso noto di essere positivi al Covid-19 al termine di giorni di tamponi fatti a scopo precauzionale. Negli scorsi giorni la coppia ha infatti dovuto interrompere le vacanze natalizie in montagna dopo che la piccola Vittoria ha preso l’influenza dal fratello Leone, ma in precedenza la bimba nata a marzo aveva avuto dei problemi di salute che hanno portato i Ferragnez a preferire il rientro a Milano.

Dopo il Natale è però arrivato il regalo più brutto per i due, che sui social hanno svelato la positività. Con mascherine FFP2 sul volto, i Ferragnez hanno infatti annunciato: “Come potrete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi al Covid-19. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi”. Federico Lucia, in arte Fedez, ha scherzato sulla situazione: “Piccolo bilancio della situazione. C’è un lato positivo, ovvero che farò il Capodanno a casa che è una mia grande conquista. Lato tragicomico è che non ho una vita sociale e non esco quasi mai da casa, eppure eccomi qua. Lato rottura di scatole è stare tutto il giorno con le mascherine a casa”.

FERRAGNEZ POSITIVI AL COVID-19, COME STANNO LEONE E VITTORIA

Con Chiara Ferragni e Fedez positivi, il primo pensiero dei follower della coppia non può non andare ai due figli, Leone e Vittoria. I due, da sempre presenti nelle stories dei genitori, tra le quali le ultime fatte nel giorno di Santo Stefano, non sono stati inquadrati nel videomessaggio pubblicato sul profilo di Fedez, motivo per il quale in un primo momento l’apprensione per lo stato di salute dei piccoli è cresciuta. Dopo aver reso nota la loro positività, Ferragni e Fedez hanno svelato: “I bambini, non si sa come, per ora sono negativi“.

I due, proseguendo a parlare della situazione, hanno sottolineato: “Dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno perché non possiamo mantenere più di tanto una distanza con loro perché dobbiamo accudirli. E’ una situazione un po’ così, noi fortunatamente siamo asintomatici e stiamo bene. La nostra priorità è che i bambini stiano bene, speriamo continui così. Sappiamo che molti di voi sono nella nostra stessa situazione. Facciamoci compagnia e sosteniamoci. Che disagio, speriamo i bambini non si positivizzino”.



