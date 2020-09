Kingsman – Secret Service/ Video, su Rai 2 il film con Colin Firth (3 settembre)

Kingsman – Secret Service va in onda oggi, giovedì 3 settembre, su Rai 2 dalle ore 21.20. Il film è stato realizzato tra Stati Uniti e Regno Unito nel 2014 e tratto da una serie a fumetti di Mark Millar e Dave Gibbons. La distribuzione in Italia è stata curata dalla 20th Century Fox, con il montaggio di Eddie Hamilton e Jon Harris, la fotografia di George Richmond, le musiche di Henry Jackman e Matthew Margeson e i costumi di Arianne Phillips. La sceneggiatura è stata affidata a Jane Goldman e Matthew Vaughn, con quest’ultimo che si è occupato anche della regia del film.

Vaughn, nella sua carriera, ha diretto anche The Pusher, Stardust e X-Men – L’inizio. Protagonista della pellicola è Colin Firth, che nel 2011 ha vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista per Il discorso del re e ha sfiorato un’altra statuetta nel 2009 per A Single Man. Viene affiancato da Samuel L. Jackson, che ha a sua volta sfiorato l’Oscar grazie a Pulp Fiction. Il cast viene completato da Michael Caine, Taron Egerton, Mark Strong e Sofia Boutella.

Kingsman – Secret Service, la trama del film

La trama di Kingsman – Secret Service si apre con l’agente segreto Harry Hart che commette un errore che causa la morte del suo giovane collega Lee Unwin. Per questo, consegna una medaglia d’onore alla vedova e al figlio di Harry, Eggsy. Dopo diciassette anni, l’efferata Gazzelle uccide l’agente Lancillotto mentre cerca di salvare il professore James Arnold. Dietro di lei si nasconde il miliardario Richmond Valentine, che sta rapendo numerosi personaggi di spicco di tutto il mondo. Intanto, Eggsy è cresciuto in condizioni complicate e viene arrestato per furto d’auto, ma viene liberato da Hart.

Quest’ultimo gli parla dell’agenzia di servizi segreti Kingsman, alla quale appartengono diversi esperti che utilizzano i nomi dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Decide di sceglierlo come agente Lancillotto, ma gli altri membri e candidati non sono inizialmente d’accordo. Hart viene coinvolto in uno scontro a fuoco con gli uomini di Valentine ed entra in coma. A poco a poco, i candidati vengono eliminati e rimangono solo Eggsy e la giovane Roxy. Quest’ultima diventa Lancillotto per un errore di Eggsy, ma quest’ultimo non si arrende e alla fine riesce a trovare la sua strada.

Video, il trailer del film Kingsman – Secret Service





