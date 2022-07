Kiss the chef! il passato che ritorna/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Kiss the chef! il passato che ritorna, film di Canale 5 diretto da J. Delbridge

Kiss the chef! il passato che ritorna sarà trasmesso oggi, giovedì 21 luglio, dalle ore 16.45 su Canale 5. Si tratta di una pellicola in stile romantico del 2020, per la regia di J. Delbridge. Nel cast ci sono alcuni volti molto noti per gli amanti del genere rosa, come Stephan Luca, Diana Amft e Margherita Broich. La pellicola è la terza della serie dal titolo originale Meine Mutter, uno dei 15 che lo stesso regista ha girato di film romantici tratti dalle storie di autrici come Emilie Richards, Rosamunde Pilcher e Inga Lindstrom.

I protagonisti della pellicola, Diana Amft e Stephan Luca, hanno quindi già recitato insieme nelle altre due pellicole della serie, dai titoli Kiss the chef: un amore stellato e Kiss the chef: una vacanza a sorpresa. La pellicola ha avuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico che, nel corso del tempo, hanno imparato ad amare i due protagonisti dei film che insieme hanno comunque recitato in altre pellicole dello stesso genere ma tratte da storie differenti rispetto alla saga di Meine Mutter.

Kiss the chef! il passato che ritorna, la trama del film

Nei due episodi precedenti a Kiss the chef! il passato che ritorna, Antonia e Rufus si sono prima scontrati e poi innamorati, dovendo superare una serie di ostacoli ma finalmente hanno deciso di sposarsi e quindi si mettono al lavoro per poter organizzare le nozze intime che sognano, per coronare il proprio amore. L’happy end è dietro l’angolo? Assolutamente no, perché una serie di imprevisti rischiano di rovinare tutto. Innanzitutto la madre di Antonia non è d’accordo con nozze sotto tono e intime ma sogna per la figlia un matrimonio grandioso.

Per questo, all’insaputa della figlia, decide di spedire l’invito per le nozze a 200 persone, mettendo la figlia in una situazione scomoda e innescando con lei un grande litigio. Haju, ex fidanzato di Antonia e oggi molto amico di Rufus, decide di organizzare un addio al celibato molto particolare all’amico e poi si candida per essere il suo testimone di nozze, non incontrando il favore di Antonia. Infine arriva il momento di far conoscere le due famiglie ma l’incontro non va come previsto, visto che ognuno dei cari dell’uno e dell’altro chef trova dei motivi per lamentarsi dei consuoceri.

La signora Berg, decisa ad impedire a tutti i costi le nozze della figlia, cerca di coinvolgere Haju nel progetto di mandare a monte il matrimonio spingendolo a riconquistare Antonia, ma il ragazzo si rifiuta.

Purtroppo, le cose fra la madre di Rufus, il padre con il quale ci sono problemi coniugali, e Luise che è la mamma di Antonia peggiorano sempre di più e scatta anche una rissa fra le due donne, con Luise che viene trascinata alla fermata dell’autobus e costretta ad abbandonare il matrimonio per evitare di mettersi ancora fra i due ragazzi. In questa baraonda, Antonia e Rufus arrivano comunque all’altare e decidono di pronunciare il loro sì semplicemente perché si amano e vogliono trascorrere tutta la vita insieme, senza lasciarsi influenzare dagli altri.

