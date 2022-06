Kiss the chef! Imprevisti di nozze/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Kiss the chef! Imprevisti di nozze, film di Canale 5 diretto da J. Delbridge

Kiss the chef! Imprevisti di nozze sarà trasmesso su Canale 5 oggi, giovedì 30 giugno, a partire dalle 16.45. Si tratta di una commedia romantica del 2020 dal titolo originale Meine Mutter traut sich was. La regia è di J. Delbridge, in dieci anni di carriera ha diretto quindici film, la maggior parte fanno parte della filmografia dedicata ai romanzi rosa delle scrittrici Katie Fforde, Inga Lindstrom, Rosamunde Pilcher e Emilie Richards. Questa pellicola è il terzo capitolo della serie di film Meine Mutter…

Nel cast abbiamo Diana Amft, attrice tedesca classe 1975, in Germania è un volto noto di numerose serie televisive distribuite in tutto il mondo. Il protagonista maschile è Stephan Luca. Il cast è arricchito anche dalla presenza di Margherita Broich. Il film è stato prodotto da Bantry Bay Productions, le riprese sono iniziate il 31 maggio 2019. Il primo episodio è stato mandato in onda sulle reti tedesche il 27 marzo 2020 ed è stato visto dal 12,7% pari a 3,68 milioni di telespettatori. Questa pellicola fa parte del terzo capitolo della serie, i film precedenti sono: Kiss the chef: un amore stellato e Kiss the chef: una vacanza a sorpresa. I protagonisti sono sempre Diana Amft e Stephan Luca. Kiss the chef si basa sullo schema comico di Aiuto, stanno arrivando i suoceri.

Kiss the chef! Imprevisti di nozze, la trama del film

Kiss the chef! Imprevisti di nozze racconta il matrimonio tra due chef, Antonia proprietaria di una locanda di campagna e Rufus chef di un ristorante stellato. Mentre la coppia vuole celebrare un matrimonio semplice e intimo, la madre di lei desidera per l’unica figlia che ha, una cerimonia in grande stile. Difatti la donna senza dire nulla alla figlia spedisce inviti a 200 persone il che porta Antonia a discutere con la donna. Anche per Refus le cose non vanno meglio, difatti Haju, l’ex di Antonia ha deciso di organizzare all’amico un addio al celibato e si candida come testimone di nozze. Poco prima del matrimonio i genitori della coppia vogliono conoscersi e già cominciano a sorgere i primi problemi.

La madre di Antonia si aspettava di ricevere maggiori attenzioni dalla padrona di casa, mentre Luise si lamenta di tutto, anche del marito che da tempo flirta con altre donne. La signora Berg cerca di coinvolgere Haju nel suo piano di mandare a monte il matrimonio della figlia, ma l’uomo rifiuta di collaborare. Refus per mettere pace tra i suoi genitori, suggerisce al padre di cucinare qualcosa di speciale per accontentare e coccolare Luise, ma la madre non cambia atteggiamento e minaccia di non partecipare al matrimonio. Nella locanda di Antonia le cose non vanno meglio, anche lei deve risolvere alcune incomprensioni con la madre e il clima è alquanto depresso. Dopo essere sopravvissuti al celibato, le cose si complicano il giorno del matrimonio. Haju mette al dito l’anello destinato a Rufus e non riesce a toglierselo, la madre di Rufus picchia Luise e la trascina alla fermata dell’autobus obbligandola a tornare a casa e mentre si consuma tutto questo baccano, Refus e Antonia davanti alla chiesa dicono sì solo per loro stessi.











