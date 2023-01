Kiwior all’Arsenal?/ Calciomercato news, cessione storica per lo Spezia: i dettagli

Calciomercato news, Kiwior all’Arsenal per 25 milioni di euro

In questo venerdì di calciomercato invernale emerge in maniera inaspettata l’indiscrezione riguardante il trasferimento di Jakub Kiwior all’Arsenal dallo Spezia. Stando alle ultime notizie, i liguri avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del difensore polacco classe 2000, sotto contratto con gli Aquilotti fino al 30 giugno del 2025, con un incasso da record per le casse della società bianconera.

I londinesi verseranno dunque 25 milioni di euro per soddisfare le richieste dello Spezia riguardo al cartellino di Kiwior, il quale saluta l’Italia dopo un anno e mezzo durante cui ha saputo collezionare 43 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia attirando su di sè l’attenzione di diverse società non solo in Serie A ma anche appunto all’estero.

Calciomercato news, Kiwior all’Arsenal con Inter e Juventus beffate

Niente da fare dunque per le altre pretendenti come Inter e Juventus vista la notizia dell’imminente passaggio di Jakub Kiwior all’Arsenal. Lo Spezia, che dietro a Kiwior nell’elenco delle operazioni più remunerative nella storia del club conta solamente il trasferimento di Okereke al Bruges per 8 milioni di euro nel 2019, ha deciso dunque di privarsi di uno dei suoi giocatori migliori e per sostituirlo avrebbe messo già le mani su Przemysław Wiśniewski, ventiquattrenne polacco proveniente dal Venezia.

Niente da fare quindi per la Juventus, che aveva messo il difensore nel mirino ormai da diverse sessioni di mercato, così come per l’Inter, che aveva pensato anche al centrale nell’ottica di sostituire Milan Skriniar, cercato con insistenza dal Paris Saint-Germain, e Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2023.











