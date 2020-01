Kjaer al Milan?/ Calciomercato: affare con l’Atalanta, possibile scambio con Caldara

Matteo Politano ma non solo, Milan al lavoro per assicurarsi le prestazioni di Simon Kjaer. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un centrale difensivo, una valida alternativa per mister Stefano Pioli: dopo la trattativa per Jean-Clair Todibo, francese del Barcellona, Boban e Maldini hanno messo nel mirino l’esperto danese di proprietà Atalanta. Il classe 1989 non ha trovato molto spazio alla corte di Gian Piero Gasperini in questa prima parte di stagione, appena sei presenze tra Serie A e Champions League, ed è pronto a vivere una nuova esperienza in Serie A dopo quelle passate tra Palermo e Roma. Come riporta Sport Mediaset, il Diavolo deve battere la concorrenza della Sampdoria, ma la dirigenza meneghina ha una carta da giocarsi…

Per assicurarsi Kjaer, il Milan è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Caldara: il difensore sarebbe pronto a tornare a Bergamo e le due società sono al lavoro per mettere in atto lo scambio. «Stiamo valutando varie opportunità», ha affermato il direttore sportivo Massara, sottolineando che Todibo non è l’unico calciatore monitorato: «E’ un giocatore interessante, valuteremo se ci sono le condizioni giuste e nel caso cercheremo altre opportunità». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, il Milan fa sul serio per Simon Kjaer…

