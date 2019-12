Klaudia Poznanska rifatta dopo Uomini e Donne?/ L’ex corteggiatrice sbotta

Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sbotta su Instagram dopo le critiche ricevute per la sua nuova immagine. L’ex pretendente di Andrea Zelletta è stata accusata di essersi rifatta e di essere irriconoscibile rispetto alla sua esperienza televisiva. Stanca di leggere commenti del genere, Klaudia ha risposto a tono. “Ma che c**** di problemi hai? Ho fatto un filler naturale al labbro superiore che va via dopo 5/6 mesi. Non vi viene in mente che magari sono ancora un adolescente è che posso cambiare? Trucco diverso, qualche filtro, svegliatevi!”, ha scritto l’ex corteggiatrice ad una follower. Lo sfogo di Klaudia, però, non finisce qui perchè Klaudia ha poi pubblicato una serie di storie con cui ha esortato tutti a smetterla di commentare il suo aspetto fisico.

Klaudia Poznanska replica a chi la accusa di essersi rifatta dopo Uomini e Donne

Klaudia Poznanska ha conquistato l’affetto del pubblico di Uomini e Donne cercando di conquistare il cuore di Andrea Zelletta. In molti speravano di vederla sul trono, cosa che non è ancora accaduta. Klaudia, però, continua ad essere molto seguita sui social dove qualcuno ha cominciato a criticarla per la scelta di cambiare la propria immagine. L’ex corteggiatrice si è così difesa lasciandosi andare ad un lungo sfogo. “Avete rotto il caz*o di criticarmi per mezzo filler sul labbro superiore. Solo io uscita da Uomini e Donne l’ho fatto? L’ho fatto vedere proprio per non avere rogne mentre altre fanno finta di niente e sono più rifatte di chi non so chi. Ho 20 anni e quindi? Che scandalo aver tinto i capelli e fatto mezza fiala“, scrive Klaudia. L’ex corteggiatrice, poi, confessa di usare i filtri per le foto che pubblica sui social, esattamente come fanno tutti quelli abituati ad usare Instagram. Basterà questa spiegazione per mettere fine alle critiche?

© RIPRODUZIONE RISERVATA