Natalia Paragoni/ Dedica ad Andrea Zelletta: “amarsi non è…” (Uomini e Donne)

Natalia Paragoni è sempre più innamorata del suo Andrea Zelletta che, ogni giorno, riesce a renderla felice. Per ricambiare le tante attenzioni che riceve dall’ex tronista, Natalia, in occasione dei sette mesi insieme, ha deciso di sorprendere il fidanzato scrivendogli delle bellissime parole d’amore che racchiudono il profondo sentimento che prova per lui. “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”, ha scritto l’ex corteggiatrice sotto le foto di un servizio fotografico. “Ti amo baby”, è stata la risposta di Andrea che ha perso la testa per Natalia sin dalla prima volta che il suo sguardo si è posato su di lei. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha spinto Zelletta a fare di tutto per convincere Natalia a non corteggiare più Ivan Gonzalez per dare il via ad una conoscenza con lui. Dopo tante battaglie, Andrea ha vinto ed oggi è il padrone del cuore di Natalia.

NATALIA PARAGONI E ANDREA ZELLETTA, AMORE A GONFIE VELE

Tra le coppie che si sono formate lo scorso anno, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni formano sicuramente una delle preferite. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver trascorso insieme il Natale, si apprestano a salutare insieme il 2019 e ad accogliere il 2020. La coppia convive da tempo e ha ufficiliazzato la relazione con l’anello che Andrea ha regalato a Natalia per il suo compleanno. I due, però, non hanno alcuna voglia di bruciare i tempi. Pur essendo innamoratissimi e sognando una famiglia insieme, sono ancora molto giovani per pensare già al matrimonio e a dei figli. I due, però, vivono ormai in simbiosi e i fans sono letteralmente pazzi del loro amore. “Siete meravigliosi, vi auguro che questo anno nuovo sia ancora più costruttivo per il lavoro e per la vostra unione”, “siete uno spettacolo”, “siete e sarete sempre la coppia più bella di Uomini e Donne”, sono solo alcuni dei commenti degli utenti.

