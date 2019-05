Klaudia Poznanska è la scelta di Andrea Zelletta?/ La polemica su Natalia (Uomini e Donne)

Klaudia Poznanska è la corteggiatrice di Andrea Zelletta, tronista di Uomini e Donne. La ragazza a pochi giorni dalla scelta non ha alcun dubbio su come finirà questa avventura: “Andrea sceglierà Natalia”. Sembrerebbe certa la scelta di Andrea Zelletta tronista di Uomini e Donne chiamato a scegliere con cui uscire dal dating show di successo di Canale 5. Stando all’idea del pubblico, del popolo del web e della stessa Klaudia non dovrebbero esserci sorprese: Andrea uscirà dal programma con Natalia, la ragazza “rubata” dal precedente trono di Ivan Gonzalez. “Ho paura che Andrea si lasci influenzare dal fatto che Natalia sia amata dal pubblico” ha confessato Klaudia dalla pagine di Uomini e Donne Magazine.

Klaudia Poznanska: “Andrea Zelletta mi ha abituata all’imprevidibilità”

Allo stesso tempo però Klaudia Poznanska in cuor suo spera sempre che Andrea Zelletta possa sorprenderla scegliendo lei. “Ad essere sincera non so proprio cosa aspettarmi” – ha dichiarato la ragazza a Uomini e Donne Magazine a pochi giorni dalla scelta. “Andrea mi ha abituata all’imprevidibilità” – prosegue la ragazza – “qualcosa mi suggerisce che passeremo le pene dell’inferno in questi giorni che ci separano dalla scelta. Io ci voglio credere perché credo, in primis, ai miei sentimenti. Ho dato tutto quello che potevo. Non è mai stato tempo sprecato”. La corteggiatrice però non si nasconde e parlando della possibile scelta di Natalia Paragoni dice: “Dico solo una parola: Business! Quando loro due sono insieme non mi trasmettono nulla”. Klaudia parla anche della “rivale” Natalia Paragoni su cui dice: “lei è troppo sicura di sé e Andrea si lascia abbindolare dalla sua indiscussa bellezza. Con me c’è verità, c’è sincerità, al 100%. Con lei è un rapporto a metà in cui probabilmente pesano più i loro sguardi che tutto il resto”.

Klaudia su Andrea Zelletta: “se vanno a Temptation Island…”

Ma non finisce qui! Klaudia su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ha ipotizzato che qualora dovessero partecipare alla prossima edizione di Temptation Island non saranno da soli. “Se Andrea dovesse scegliere Natalia e dovessi venire a sapere che parteciperanno a Temptation Island, farò di tutto per essere nel villaggio delle single” ha confessato a Uomini e Donne Magazine la ragazza proponendosi quindi come tentatrice nel caso il tronista dovesse essere nel programma. La ragazza, infatti, spera con tutto. il suo cuore di uscire da Uomini e Donne con il suo Andrea: “Non posso immaginare un finale che non ci veda uscire insieme. Per una volta voglio credere con tutta me stessa che la semplicità premia”



