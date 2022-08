Kledi Kadiu festeggia il figlio malato di meningoencefalite/ La toccante dedica

Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu celebra il compleanno del figlio Gabriele, malato di meningoencefalite

Può dirsi uno degli storici volti di Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu, che al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi é recentemente tornato per coprire il ruolo di giudice esterno nel ballo, all’edizione Amici 21, tornando ad appassionare i telespettatori di Canale 5 con il sodalizio artistico e personale stretto con la consorte di Maurizio Costanzo. Ma forse non tutti sanno che dietro la carriera costellata di successi, il ballerino e insegnante di danza vive anche il dramma del figlio Gabriel, che 13 giorni dopo la sua nascita si é ammalato di meningoencefalite. E in occasione del giorno del compleanno del piccolo Gabriel, che ha compiuto 1 anno, Kledi Kadiu ha voluto condividere con il popolo del web il suo messaggio di auguri destinati alla creatura che ha messo al mondo e che gli riempie la vita ogni giorno di amore.

Nel dettaglio, Kledi Kadiu ha postato via social un video contenente una carrellata delle immagini più dolci di Gabriel, per la celebrazione del primo anno di vita del piccolo, che il coreografo di ballo definisce come “il primo moto di rivoluzione attorno al Sole dalla Terra” del figlio: “Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al Sole. Sei la nostra meraviglia. Felice compleanno piccolo grande Samurai”, si legge tra le righe che l’ex volto di Amici rilascia via social nel messaggio di auguri per Gabriel.

La malattia che ha colpito Gabriel é la meningoencefalite

Un post dalle emozioni al cardiopalmo, che intanto manda in visibilio il popolo della rete, e tra gli annessi messaggi social non mancano gli auguri destinati al piccolo da parte dei volti storici di Amici ed altri vip, tra i quali Fiorella Mannoia, Veronica Peparini e il compagno Andreas Muller.

Gabriel é il figlio di un anno nato dalla lovestory che vede Kledi Kadiu protagonista con Charlotte Lazzari. Subito dopo la nascita, il piccolo ha accusato una febbre forte, per poi finire ricoverato in terapia intensiva, in seguito alla malattia diagnosticatagli dopo la nascita. Si tratta di una malattia infiammatoria che colpisce il cervello: la meningoencefalite.

