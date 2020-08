Kledi Kadiu/ “In Italia la danza ha perso peso, valore e qualità” (Io e te)

Kledi Kadiu torna in tv ospite della nuova puntata di “Io e te“, il programma pomeridiano condotto con grande successo da Pierluigi Diaco su Raiuno. Il ballerino e maestro di Amici di Maria De Filippi è pronto a raccontarsi dal suo arrivo in Italia dall’Albania alla grande popolarità raggiunta grazie a Maria De Filippi. La danza è sempre stata la sua più grande passione; una passione che oggi cerca di condividere con tutti i suoi allievi cercando di promuoverla “come strumento di educazione per i giovani, stimolandoli ad apprezzare valori che credo siano imprescindibili per riconoscere i giovani talenti: carattere disposto a rinunce, rispetto, umiltà e voglia continua di apprendimento”. Con queste parole Kledi si è raccontato in un’intervista concessa Idadance.com a cui ha precisato quanto i valori e una sana competizioni siano la base di partenza per ogni ragazzo che sogna di diventare ballerino. Non solo, il ballerino e professore di Amici ha poi aggiunto: “chiaramente in Italia, in linea con il momento di crisi che sta attraversando il Sistema Paese, la danza ha perso peso, valore e qualità: “ci sono tante fabbriche e pochi negozi””.

Kledi Kadiu: “la danza in Italia? Esiste un problema occupazionale”

Un quadro abbastanza critico quello raccontato da Kledi Kadiu che non nasconde: “esiste un problema occupazionale abbastanza pesante dove i corpi di ballo degli enti lirici chiudono e le compagnie di giro hanno sempre meno fondi e meno possibilità di assunzione. In Italia lo sbocco occupazionale è al minimo storico e ai giovani ragazzi italiani intenzionati a diventare danzatori non resta che trasferirsi all’estero. L’Italia è un fanalino di coda se si pensa che in Germania, ad esempio, esistono ben 70 corpi di ballo contro i 3 rimasti nel nostro Paese”. Nonostante ciò Kledi ha un consiglio per tutti i ragazzi che sognano di diventare ballerini: “so che fate fatica ad ascoltare ma ascoltate e non arrendetevi alla prima difficoltà, date fiducia a qualsiasi maestro che incontrerete sulla vostra strada perché sarà sempre un’ottima guida non solo nella danza ma anche nella vita. Non praticate solo la danza ma vivetela, andate a teatro e sperimentate la danza sul palcoscenico dove la danza è a casa”.



