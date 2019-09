Kledi Kadiu/ “Le voci su Rossella Brescia e Maria De Filippi…” (Vieni da me)

Kledi Kadiu a “Vieni da me” partecipa al gioco “Chi preferisci?”. E si fa subito difficile per il ballerino, perché è chiamato a scegliere tra Rossella Brescia e Lorella Cuccarini. «Con Rossella Brescia ho ballato tantissimo e per tantissimi anni. Sono state le più belle domeniche. Lorella Cuccarini? Abbiamo fatto due esperienze di danza. Una bravissima professionista, molto tenace, determinata, precisa e pignola. Sono tutte e due brave, ma sono due tipologie diverse di ballerine». E viene mandato in onda un videomessaggio di Rossella Brescia. «Abbiamo fatto più di cento passi a due. La prima volta che ti ho visto pensavo che avesse bisogno d’affetto. E te ne ho dato tanto, sempre fraterno. C’è un’amicizia fortissima, ma sulla scena avevamo un’intesa pazzesca. Molti fraintendevano, ma per me resta un cucciolo». In effetti all’epoca si fantasticava riguardo una storia d’amore tra i due ballerini…

KLEDI KADIU A VIENI DA ME: SU ROSSELLA BRESCIA E MARIA DE FILIPPI…

Kledi Kadiu ha spiegato che Rossella Brescia non è stata l’unica donna che le hanno accostato. «Tutt’ora si parla di Maria De Filippi. Si dice che abbia avuto una storia con lei. Ci ridiamo insieme, ma lei è stato il mio talent scout», ha raccontato a “Vieni da me”. Dopo il successo si è cimentato anche come attore, infatti ha debuttato con Ornella Muti. «Non avevo esperienza, mi ha disarmato. Dovevamo girare subito una scena di sesso…». Ma continua a preferire Rossella Brescia. Poi però deve scegliere tra lei Maria De Filippi e l’occasione è per parlare della conduttrice. «È stata la persona che mi ha dato fiducia e spazio. Ha fiuto, è precisa, è una donna generosa. Su tante cose siamo compatibili. Siamo amici, siamo sempre in contatto e le chiedo spesso dei consigli». In questo caso punta proprio sulla donna che ha dato una svolta alla sua carriera. E infatti la preferisce anche a Carla Fracci.

