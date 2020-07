Kluivert lascia la Roma?/ Tiozzo: “Fiorentina possibile destinazione!” (esclusiva)

Justin Kluivert potrebbe lasciare la Roma: è questa l’ultima indiscrezione di calciomercato che sta mettendo in allarme i tifosi giallorossi, affatto felici di doversi eventualmente separarsi dall’attaccante olandese. Pure secondo alcune voci, pare che sia intenzione della società di Trigoria mettere sulla piazza il cartellino di Kluivert, con l’intenzione di rimpolpare le casse del club, in pieno rosso. Sarebbe dunque un’operazione di mercato importante e pare che pure le pretendenti al cartellino del giocatore olandese, alla Roma dal 2018, non manchino. Dopo dunque appena due anni dal suo approdo alla Capitale, Kluivert potrebbe anche lasciare la Roma e fare le valigie: tenuto anche conto della prossima concorrenza con Pedro- Per sapere di più sul possibile addio di Kluivert alla Roma abbiamo sentito l’operatore di mercato Massimiliano Tiozzo: eccolo in questa intervista esclusiva a IlSussidiario.net.

La Roma potrebbe cedere Kluivert? In effetti è una cosa possibile con la società giallorossa che potrebbe cedere o lui o Under, magari entrambi. Una scelta presa anche per migliorare la situazione economica della Roma. Del resto in questo senso al posto di Kluivert è già stato preso Pedro, attaccante esperto anche se non più così giovane, ideale per affiancare Dzeko.

E’ la Fiorentina la sua prossima squadra? La Fiorentina quest’anno non ha fatto un grande campionato e dovrà sicuramente rendersi protagonista nel prossimo mercato. Kluivert potrebbe essere un suo acquisto, con la volontà anche di tenere i suoi gioielli.

Kluivert potrebbe prendere il posto di qualche big come Castrovilli o Chiesa? Castrovilli è destinato a vestire la maglia numero dieci. La Fiorentina vuole tenere anche lo stesso Chiesa per cui non mancano le offerte come dall’Inter. Non credo invece che Chiesa possa finire alla Juventus, già coperta in tanti ruoli da un punto di vista tecnico.

Ci potrebbero essere altre squadre italiane dove l’attaccante olandese potrebbe andare? Il Napoli potrebbe volersi rinforzarsi di un esterno come Kluivert e potrebbe prendere anche Under nella stessa trattativa con la Roma.

E qualche top club europeo? L’Arsenal che vuole tornare grande potrebbe puntare su Kluivert, per una trattativa che ricorda quella che portò Bergkamp altro giocatore olandese alla squadra londinese. All’Inter fece male, nei gunners Bergkamp si comportò molto bene, potrebbe essere un’operazione di mercato dello stesso tipo!

Con chi potrebbe sostituirlo la società capitolina? Proprio Pedro, che giocherebbe accanto a Dzeko. Una coppia molto valida dal punto di vista tecnico e dotata di notevole esperienza. Ma attenti perchè Dzeko ogni anno per il suo valore è oggetto di mercato di diverse squadre. La Juventus che dovrà sostituire Higuain potrebbe puntare su di lui. Dzeko nonostante l’età garantisce rendimento e anche reti molto belle a vedersi. Un attaccante su cui puntare sempre…

