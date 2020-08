Kolarov all’Inter?/ Calciomercato: il serbo della Roma ha detto sì

Kolarov all’Inter è una delle notizie di calciomercato che tengono banco nelle ultime ore, perché l’esterno serbo della Roma avrebbe detto sì all’offerta dei nerazzurri, che avrebbero dunque in mano l’assenso di Kolarov. Ora resta naturalmente da affrontare la seconda metà della trattativa, quella fra Inter e Roma, con le due società che in occasione di questa discussione potrebbero parlare anche di Edin Dzeko, altro giocatore giallorosso che fa gola ad Antonio Conte, il quale avrebbe voluto l’attaccante bosniaco già l’anno scorso. Adesso però la priorità è Kolarov, per il quale la trattativa è più avanzata proprio perché ci sarebbe già il consenso del giocatore al trasferimento a Milano. Una scelta evidentemente improntata alla volontà da parte dell’Inter di avere un giocatore di grande esperienza e carisma, oltre che risorsa di gol e assist sui calci da fermo, anche se naturalmente con i suoi quasi 35 anni non possiamo parlare di Kolarov come di un acquisto di prospettiva. Tutto e subito, con l’obiettivo di vincere nella prossima stagione, senza pensare troppo in avanti.

KOLAROV ALL’INTER? LA SITUAZIONE

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’Inter nei giorni scorsi si è mossa sotto traccia nei giorni scorsi con Kolarov, ottenendo il “sì” del giocatore serbo al trasferimento a Milano, con il quale l’Inter potrà presentarsi a trattare con la Roma da una posizione di forza, mettendo appunto sul piatto la volontà del giocatore che all’Inter si giocherebbe ragionevolmente le ultime chance della carriera ad alto livello. Inoltre il contratto di Kolarov scade nel 2021, di conseguenza anche la Roma potrebbe essere intenzionata a cedere l’ex Lazio per ottenere una cifra ancora dignitosa dalla cessione del suo cartellino. C’è la possibile incognita dei rapporti non eccellenti tra Inter e Roma negli ultimi tempi, dalla trattativa andata male per Dzeko al duello per Barella fino allo scambio Politano-Spinazzola saltato a gennaio, ma forse il cambio di proprietà giallorosso potrebbe aiutare in tal senso. Dal punto di vista tecnico, Conte vuole Kolarov perché può fare l’esterno sinistro, suo ruolo naturale (anche se 35 anni pesano), ma anche il terzo centrale di difesa per far rifiatare Bastoni, unico mancino fra gli attuali difensori. Inoltre Kolarov è grande amico di Dzeko, chissà che questo elemento possa aiutare a portare a Milano pure il bosniaco…



