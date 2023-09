Kool & The Gang, chi sono? Arena Suzuki dai 60 ai 2000/ “Celebration” un famoso successo senza tempo

Kool & the Gang sbarcano da Amadeus ad Arena Suzuki: tutto pronto per ‘Celebration’, il più grande successo di sempre?

Ci sono anche i Kool & the Gang ad Arena Suzuki dai 60 ai 2000. I Kool & the Gang sono un famoso gruppo musicale statunitense che, nel corso degli anni, ha avuto successo in tutto il mondo. La band si forma a metà anni sessanta in New Jersey, là dove parte una sperimentazione musicale che prevede una contaminazione tra vari generi: dal jazz al soul, dal funk alla disco. I primi album hanno perlopiù un’impronta R&B e funk, mentre in seguito la band si avvicina al genere fusion.

I primi sentori del successo arrivano nel 1974, grazie al disco Wild and Peaceful, che genera due hit nella top ten americana: Jungle Boogie e Hollywood Swinging. Non ottengono lo stesso riscontro, invece, gli album successivi, almeno fino al 1979 quando i Kool & the Gang esplodono con Ladies’ Night, Celebrate! da cui viene estratto il singolo probabilmente più amato dai fan: Celebration.

Kool & the Gang, quanti successi in carriera: da Celebration a Something Special ed Emergency. La curiosità sul nome del gruppo…

Celebration e non solo, tra i tanti brani di successo di Kool & the Gang ci sono anche Something Special ed Emergency, Ladies’ Night, Too Hot, Get Down on It, Let’s Go Dancin’ (Ooh La, La, La), Joanna, Fresh, Misled e Cherish. Il successo del gruppo è certificato non solo dall’affetto del pubblico, ma anche da numeri inequivocabili, con una vendita complessiva nel mondo di circa 90 milioni di dischi.

Una curiosità sulla storia del gruppo: la grafia iniziale era semplicemente “Kool and the Gang”, esattamente come il titolo dell’album di debutto omonimo del 1969. Con l’album Wild and Peaceful del 1973, la scelta di adottare “Kool & the Gang”, nome con cui ancora oggi sono conosciuti i dodici membri della formazione attuale.

