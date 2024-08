Kostas anticipazioni, trama della nuova fiction di Rai1 con Stefano Fresi: quando inizia e cast

Giovedì 12 settembre 2024 la stagione delle fiction di Rai1 si aprirà con una nuova serie: Kostas ispirata ai romanzi di Petros Markaris Ultime della notte, Difesa a zona e Si è suicidato il Che. La regia dell’adattamento italiano è affidata a Milena Cocozza mentre a vestire i panni dell’Ispettore c’è Stefano Fresi per la prima volta nei panni del protagonista in una serie. Nel cast di Kostas figurano attori come Francesca Inaudi, che impersona la moglie del protagonista, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Maria Chiara Centorami, Massimo Mesciulam, Giulio Tropea, Luigi Di Fiore, Michele Rosiello.

ANTICIPAZIONI MASTER CRIMES, 2A PUNTATA DEL 20 AGOSTO 2024/ Louise Arbus accetta la sfida di Barbara Le Nen

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni di Kostas la trama ruota attorno all’Ispettore di polizia di Atene Kostas Charitos, il capo della sezione omicidi. Dotato di ironia e di grande energie, prova un amore smodato per il cibo. È un uomo dalla grande tenacia e non si perde mai d’animo nelle ricerche. Ha un carattere ruvido e poco incline ad ascoltare gli ordini del suo superiore Ghikas. Kostas è sposato con Adriana ed hanno un’unica figlia, Caterina, studentessa di Giurisprudenza. Le location di Kostas sono interamente in Grecia e la maggior parte delle scene è stata girata ad Atene tra passato e presente.

MASTER CRIMES, 1A PUNTATA 13 AGOSTO 2024/ Diretta e anticipazioni, colpo di scena: chi è l'assasina perfetta

Stefano Fresi sulla nuova serie Kostas anticipa: “Non è il nuovo Montalbano”

Kostas va in onda a partire da giovedì 12 settembre 2024 per quattro prime serate su Rai1, essendo di genere poliziesco non si può non fare un paragone con il nostro Commissario Montalbano, l’attore Stefano Fresi, però, in una recente intervista concessa a La Repubblica ha ammesso che le similitudini sono poche. “Non è il nuovo Montalbano” ha infatti premesso nell’intervista aggiungendo che entrambi sono uomini di legge con un forte senso di giustizia ma poi hanno caratteristiche diverse: “È un commissario scomodo e burbero sempre a caccia della verità” In un’altra intervista, invece, rilasciata a La Nuova Sardegna ha anticipato: “È il mio primo ruolo da protagonista sulla Rai. Un personaggio lontano da me, che non sono uno noto per essere rude e poco diplomatico. Sono delle storie bellissime e spero il pubblico si appassioni, anche perché la storia si svolge in una Grecia meno conosciuta. Uno pensa al Partenone, all’Acropoli, al massimo al mare. Invece, qui c’è una Atene diversa che mi auguro conquisti il pubblico come ha conquistato me”. L’appuntamento con la nuova fiction di Rai1 è per giovedì 12 settembre 2024 in prima serata, la serie è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay.