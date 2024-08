Anticipazioni Master Crimes, trama 2a puntata del 20 agosto 2024: un caso complicato

Continuano le vicende della criminologa Louise Arbus, della sua squadra di studenti composta da Boris, Mia, Samuel e Valentine e dalla rivalità con la Capitana Barbara Delandre. Le due donne lavorano fianco a fianco per risolvere i casi più controversi e particolari ma entrambe hanno modi di agire diversi. Brillante ma dal carattere per nulla facile la prima, più rigorosa e attenta alle regole la seconda. Le due attrici, inoltre, Muriel Robin e Anne Le Nen sono rivali nella serie ma sposate nella realtà e in un’intervista hanno rivelato com’è stato lavorare insieme. Fatte queste promesse non resta che scoprire cosa dicono le anticipazioni Master Crimes della seconda puntata.

Stando alle anticipazioni Master Crimes della puntata del 20 agosto 2024 si scopre che il primo episodio si intitola ‘Sarai un uomo’. La trama vede al centro il barbaro omicidio di Antoine Mazin, 40 anni, ideatore di una rete di centri fitness, che viene trovato assassinato in un magazzino abbandonato il giorno dopo San Valentino. Alcuni indizi sull’omicidio li fornisce Theodore dicendo a Barbara e Louise che l’uomo è stato drogato con GHB prima di essere strangolato con la cravatta. Considerando il coltello trovato vicino al corpo e le tracce di mutilazione sul pene, l’assassino ha dovuto dare alla sua vittima una scelta: castrarsi o essere ucciso. Louise, Samuel, Mia, Boris e Valentine si recano sulla scena del delitto per formulare ipotesi: gli occhi chiusi del cadavere suggeriscono che avesse un rapporto intimo ed emotivo con il suo assassino e che la messa in scena del delitto deve essere stata filmata… chi è l’assassino?

Master Crimes anticipazioni puntata del 20 agosto 2024: la morte di Max sconvolge Louise

Dalle anticipazioni Master Crimes si scopre anche la trama del secondo episodio di puntata dal titolo ‘Sotto Pressione’. Al centro della trama questa volta c’è lo strano incidente in laboratorio che è costato la vita ad un giovane studente. Maxime Dupres, studente di chimica in una rinomata scuola, muore durante un esperimento condotto con altri studenti. Ha ingerito una capsula piena di sodio che si è sciolta nel suo stomaco. Durante l’autopsia, Théodore trovò anche tracce di un potente psicostimolante popolare tra gli studenti sottoposti alla pressione dei risultati e della competizione. Per Louise non c’è dubbio che si sia trattato di un omicidio premeditato. Un rivale voleva eliminarlo. Tutti gli studenti che erano presenti al momento della sua morte vengono interrogati.

Svelate le anticipazioni Master Crimes della seconda puntata in onda martedì prossimo, 20 agosto 2024, non resta che ricordare che la serie poliziesca con protagonista Muriel Robin consta di sei episodi raggruppati in tre puntate trasmesse ogni martedì su Rai1. È possibilie seguire la serie anche in diretta streaming su RaiPlay mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi sono disponibili nel catalogo. In Patria la serie è stata accolta con favore dal pubblico che l’ha premiata con degli ottimi ascolti, piacerà anche al pubblico italiano delle calde serate estive di agosto?