Kostic alla Lazio?/ Calciomercato news, ancora distanza con l’Eintracht Francoforte

CALCIOMERCATO NEWS, FILIP KOSTIC ALLA LAZIO

In casa biancoceleste continua il tormentone di calciomercato legato all’arrivo di Filip Kostic alla Lazio. Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti dalla redazione di Sport Mediaset, l’Eintracht Francoforte proprietario del calciatore continua a non abbassare le proprie pretese dalla richiesta di 20 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire mentre gli sforzi del direttore sportivo Tare si tradurrebbero in non più di 18 milioni. Dopo diversi rilanci ed un lungo tira e molla a questo punto dovrebbe essere decisiva la volontà dello stesso calciatore serbo di volersi trasferire alla Lazio e lasciare la Bundesliga perchè l’operazione possa concretizzarsi realmente. Nonostante il contratto in scadenza solo nel giugno del 2023, Kostic non ha nascosto al suo club il suo desiderio di venire a giocare in Italia dove mister Sarri sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte visto che il tecnico lo preferirebbe all’alternativa proposta dai suoi dirigenti.

Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news: nuovi contatti col Barcellona, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS, FILIP KOSTIC ALLA LAZIO

Le chances di vedere Filip Kostic alla Lazio sono dunque legate alle decisioni dell’Eintracht. I bianconeri potrebbero anche optare per trattenere Kostic che vivrebbe forse così una stagione da separato in casa ma i biancocelesti non disperano ed avrebbero pronta un’alternativa. Accostato alla Lazio anche nel recente passato, il ventiseienne Mattia Zaccagni dell’Hellas Verona sarebbe stato individuato come l’opzione principale nel caso in cui non si riuscisse a portare Kostic a Formello.

LEGGI ANCHE:

Adli al Milan/ Calciomercato news, accordo raggiunto! Resta in prestito al BordeauxCALCIOMERCATO NAPOLI/ Spalletti: "Insigne può fare più ruoli, Petagna? Temo che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA