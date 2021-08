Romagnoli alla Lazio?/ Calciomercato news: il Milan non vuole perderlo, la situazione

CALCIOMERCATO NEWS, ALESSIO ROMAGNOLI ALLA LAZIO

Il calciomercato estivo può essere imprevedibile e per questa ragione non bisogna escludere la possibilità di vedere Alessio Romagnoli alla Lazio entro la chiusura ufficiale della sessione. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, i biancocelesti potrebbero decidere di liberare Denis Vavro visto l’interesse dell’Almeria ed in caso di partenza vorrebbero mettere le mani sul difensore italiano di proprietà del Milan, attualmente in scadenza di contratto fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022. Lo stesso Romagnoli, che ha giocato nella Roma, sarebbe un grande tifoso della Lazio e mister Sarri sarebbe ben contento di poter contare su un altro elemento di qualità per la stagione appena cominciata.

CALCIOMERCATO NEWS, PIOLI LO TERREBBE AL MILAN

Le chances di vedere Alessio Romagnoli alla Lazio potrebbero dunque aumentare in quest’ultima parte della finestra di calciomercato. Nella passata stagione Romagnoli è stato in grado di collezionare 30 presenze complessive fra campionato e coppe varie impreziosite pure da una rete ed un assist vincente per i compagni con la maglia del Milan. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Tuttosport, Vavro sarebbe stato reinserito nella lista per il campionato dopo le cessioni di Caicedo al Genoa e di Correa all’Inter, segnale questo che possa restare con la squadra di Sarri. Il tecnico rossonero Stefano Pioli non vorrebbe inoltre perdere un centrale a poche ore dalla chiusura del mercato avendo speso parole per Romagnoli anche quando non è stato impiegato.

