Kostic alla Lazio?/ Calciomercato news, duello con la Roma per il serbo

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI KOSTIC ALLA LAZIO

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed infatti in queste ore sta prendendo corpo l’eventualità del trasferimento di Filip Kostic alla Lazio. Ventottenne serbo di proprietà dell’Eintracht di Francoforte con cui il contratto in scadenza nel giugno del 2023, nelle scorse settimane Kostic sembrava essere un obiettivo dei cugini della Roma ma l’interesse dei biancocelesti sembra essere più forte rispetto a quello espresso dai rivali cittadini, come rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb. Capace di giocare anche da ala sinistra e all’occorrenza pure sulla fascia offensiva opposta oltre che da centrocampista, il classe 1992 sarebbe uno dei profili utili per le idee tattiche di mister Sarri. In ogni caso bisognerà vedersela con la concorrenza appunto della Roma se i giallorossi riusciranno a completare qualche cessione dopo l’acquisto di Shomurodov dal Genoa, come spiegato dal giornalista Alfredo Pedullà.

CALCIOMERCATO NEWS, PIACE IL SERBO DELL’EINTRACHT

Le chances di vedere Kostic alla Lazio in questi mesi di calciomercato potrebbero dunque aumentare ad inizio della prossima settimana. Nella passata stagione nel ruolo di centrocampista di sinistra Kostic è stato capace di collezionare 4 reti e fornire ben 17 assist vincenti ai suoi compagni con la maglia dell’Eintracht in Bundesliga.

