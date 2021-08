Kostic alla Lazio?/ Calciomercato news, Eintracht alle corde ma aspetta un rilancio

CALCIOMERCATO NEWS, FILIP KOSTIC ALLA LAZIO

Nelle scorse ore i dirigenti biancocelesti hanno tentato di accelerare le operazioni per portare Filip Kostic alla Lazio in questa fase finale della finestra di calciomercato estivo. L’Eintracht di Francoforte, società proprietaria del suo cartellino, è rimasta molto seccata dall’atteggiamento del suo calciatore che ieri non si sarebbe presentato all’allenamento in vista della giornata di campionato nel weekend, come evidenziato dai bianconeri in un comunicato: “La squadra farà a meno di Filip Kostic nella trasferta di Bundesliga di sabato. Il centrocampista non ha partecipato all’ultimo allenamento di oggi. Kostic ha un contratto con l’Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2023.” Come riporta Tuttomercatoweb.com, anche il direttore sportivo del club Krosche ha sentenziato: “L’atteggiamento di Filip ci irrita molto. L’Eintracht Francoforte non può essere messo sotto pressione.” Un vero e proprio tormentone di mercato che la Lazio vorrebbe concludere in maniera positiva nonostante i rumors rivelino che i biancocelesti avrebbero già bloccato Zaccagni del Verona come alternativa.

Rinnovo Lautaro Martinez/ Calciomercato news: accordo sul prolungamento con l'Inter!

CALCIOMERCATO NEWS, SERVE UN ULTIMO RILANCIO

Le chances di vedere Filip Kostic alla Lazio in questi ultimi frenetici giorni di calciomercato potrebbero dunque aumentare con il passare delle ore. Mentre i tifosi biancocelesti stanno tempestando gli account ufficiali dell’Eintracht sui vari social netword con l’hashtag #FreeKostic, il club di Francoforte continua ad auspicare un nuovo rilancio da parte della Lazio dopo essersi fatta avanti con 10 milioni di euro, non sufficienti a coprire la richiesta ora abbassata fino a 15 milioni per il cartellino del ventottenne della Nazionale serba.

LEGGI ANCHE:

Mbappé al Real Madrid?/ Calciomercato news, Pochettino: "Non mi ha detto che parte"Calciomercato Milan/ Pioli: "Pellegri ha qualche problemino. Bakayoko e Kessie..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA