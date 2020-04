Kpop cos’è?/ Video, a Pechino Express 2020 si balla “Boy with Luv” dei BTS

Pubblicità

Nel corso della finale di Pechino Express 2020 in Corea non poteva mancare uno dei grandi fenomeni di questo paese: il Kpop. Stiamo parlando della musica pop coreana, che negli ultimi anni è stata esportata con grandissimi risultati in tutto il mondo. Le due coppie finaliste di Pechino Express, Collegiali e Wedding Planner, devono infatti mettersi alla prova con delle coreografie – parte fondamentale del Kpop – di due band famosissime in Corea ma anche nel resto del mondo: i BTS e le Blackpink. È Costantino Della Gherardesca a spiegare ai concorrenti cosa sia il Kpop, elencando anche una serie di numeri e curiosità su un genere che, seppur ancora non conosciutissimo in Italia, sta ottenendo un progressivo successo nel mondo.

Kpop a Pechino Express 2020: dai BTS alle Blackpink

“Mentre l’industria musicale occidentale è in crisi nera, il K-pop negli ultimi 10 anni ha avuto una crescita incredibile in tutto il mondo.” esordisce Costantino a Pechino Express. E continua: “Lo scorso anno è stato il quinto genere musicale più ascoltato a livello globale ed è l’unico di cui si vendono ancora dischi, a milioni.” Così svela: “I gruppi Kpop sono tantissimi ma ce ne sono due che spiccano a livello di popolarità: i BTS, l’unico gruppo nella storia oltre ai Beatles ad aver avuto tre album al numero uno negli Stati Uniti nel giro di un anno e le Black Pink, regine assolute delle visualizzazioni online”.





