Pechino Express 2020, finale/ Diretta, coppie e vincitori: alleanze verso Seoul

ANTICIPAZIONI PECHINO EXPRESS 2020: LA FINALE

Martedì 14 aprile, in prima serata su Raidue, Costantino Della Gherardesca conduce il gran finale di Pechino Express 2020. Per le coppie finaliste è arrivato il momento di affrontare la decima ed ultima tappa nel corso della quale affronteranno gli ultimi ostacoli, le ultime sfide, per arrivare alla meta finale. L’obiettivo delle tre coppie finaliste che sono riuscite a superare le nove tappe precedenti si chiama Seoul. La capitale della Corea del Sud è stata scelta come meta finale di un viaggio straordinario nel corso del quale non sono mancate le discussioni tra le coppie partecipanti, le emozioni, ma anche le lacrime com’è accaduto nel corso della semifinale quando ciascun concorrente ha avuto la possibilità di scrivere una lettera al proprio compagno d’avventura. Cosa accadrà, dunque, nella finalissima di Pechino Express 2020?

LE COPPIE FINALISTE

Dopo un viaggio lungo 7000 km, dopo aver attraversato tre stagioni (estate, primavera e inverno) e tre affascinanti paesi (Thailandia, Cina e Corea del Sud, le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi) affronteranno gli ultimi 84 km che dividono Suwon dalla capitale sud coreana. Nel corso della finale non mancheranno i momenti divertenti e musicali tra Gangnam style di Psy e i BTS. Anche nel corso dell’ultima tappa, però, non mancheranno i momenti di tensione all’interno delle coppie. Tutti, infatti, avranno come unico obiettivo la vittoria: i Wedding Planner, in particolare, cercheranno in tutti i modi di portare a casa la vittoria e non mancheranno scontri nel corso dei quali Carolina esploderà contro Enzo Miccio.

COME VEDERE IN STREAMING PECHINO EXPRESS 2020

La coppia vincitrice di Pechino Express 2020, oltre a portare a casa la gioia per essere riuscita ad affrontare un viaggio incredibile e irripetebile superando tutte le sfide, conquisterà anche un montepremi che sarà devoluto completamente in beneficienza. La coppia che trionferà nel corso della finale si aggiundicherà un premio in denaro da devolvere all’ONG OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione. La finale sarà visibile sia su Raidue che in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



