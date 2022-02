Kristen Stewart, ex fidanzata Robert Pattinson/ Lei: “eravamo giovani e stupidi”

Kristen Stewart è l’ex fidanzata di Robert Pattinson: l’amore nato sul set di “Twilight”. La chimica tra i due è stata immediata sin dalle prime battute sul set cinematografica di una delle saghe più amate al mondo. “È stato chiaro fin dall’inizio con chi di loro funzionava” – ha raccontato l’attrice ricordando la complicità che si è innescata da subito con l’attore che ha prestato il volto al protagonista di Edward Cullen nella saga di “Twilight”. “Stavo letteralmente svenendo” – ha poi aggiunto l’attrice che è stata follemente innamorata del collega. Poi però qualcosa si è rotto: sarà stata la fama, il successo e la grande popolarità, ma Robert e Kristen si sono sempre più allontanati. ”

“E, comunque, eravamo giovani e stupidi e, per non voglio dire che l’abbiamo reso molto migliore, ma è il sentimento di cui il film aveva bisogno, ed è quello che chiunque interpretasse quei ruoli aveva bisogno di provare” – ha detto l’attrice che è stata legata a Pattinson dal 2009 al 2013.

Kristen Stewart e Robert Pattinson perché si sono lasciati?

La storia d’amore tra Kristen Stewart e Robert Pattinson è durata per 4 anni. Dal 2009 al 2013 la coppia si è amata diventando bersaglio del gossip e dei giornalisti. Una popolarità paragonabile a quella di un’altra coppia dello showbusiness: quella formata da Angelina Jolie e Brad Pitt. Eppure qualcosa è cambiato quando lei ha incrociato sul suo percorso Rupert Sanders, il regista di Biancaneve e il cacciatore. Il regista ha lasciato la moglie e l’attrice è entrata in crisi con Pattinson. Un momento difficile con tanto di scuse pubbliche da parte dell’attrice: “sono profondamente dispiaciuta per il dolore e l’imbarazzo che ho causato a chi mi sta vicino. Questo episodio ha messo a rischio la cosa più importante della mia vita, la persona che amo e rispetto di più, Rob”.

Nonostante le scuse pubbliche, Robert Pattinson decise di lasciarla andando via da casa. I due tentarono un riavvicinamento, ma oramai il danno era stato fatto. L’attore non riusciva più a fidarsi di lei. Oggi entrambi sono felici, ma con altre persone.



