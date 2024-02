Kristoffer Olsson, calciatore svedese: ricoverato dopo un collasso/ “Malattia legata al cervello…”

Kristoffer Olsson, centrocampista del Midtjylland: ricoverato dopo un malore in casa

Il calcio svedese è non solo sta vivendo momenti di grande apprensione per le condizioni di Kristoffer Olsson, centrocampista classe 1995 in forze al Midtjylland. Il calciatore – cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal – è stato colto da un malore mentre si trovava serenamente nella sua abituazione, collassando e ricevendo immediatamente le cure dei sanitari con conseguente ricovero in ospedale.

Kristoffer Olsson, come riporta Sportmediaset – è attualmente sotto osservazione in Danimarca; ricoverato in terapia intensiva dopo il collasso dei giorni scorsi e supportato da un respiratore al fine di facilitare l’ossigenazione corporea. Novità non proprio confortanti arrivano direttamente dal club del calciatore svedese, il Midtjylland.

Kristoffer Olsson, la nota del club dopo il ricovero: “Nessun caso di autolesionismo…”

Kristoffer Olsson – come riporta il portale di informazione sportiva – sarebbe affetto da una malattia legata al cervello “apparentemente acura”, come spiegato da fonti vicine al club nel quale milita il centrocampista svedese. Chiaramente, in un momento così delicato è stato chiesto di rispettare privacy e riservatezza, soprattutto per tutelare la famiglia del classe 1995. “Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all’ospedale di Aarhus dove è ricoverato e collegato a un ventilatore” – si legge nella nota del Midtjylland – “… E’ affetto da una malattia apparentemente acuta legata al cervello, non è dovuta ad autolesionismo di alcun tipo, né è la causa dovuta a fattori esterni”.

Nel prosieguo della nota pubblicata dal club di Kristoffer Olsson – come riporta Sportmediaset – viene inoltre specificato come il calciatore sia assistito al meglio dai sanitari, chiedendo massimo rispetto ai tifosi per il delicato momento del calciatore e per la sua famiglia. “Informeremo il pubblico quando emergeranno nuove informazioni significative”.











