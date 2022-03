Kungs, chi è?/ “L’uscita del remix di “This girl” ha cambiato tutto per me”

Kungs, chi è? Il dj francese di “Never Going Home” e “This girl” tra gli ospiti della prima puntata del programma musicale “Il viaggio della musica” condotto da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis e tramesso in prima serata su Italia 1. Dopo il grandissimo successo di “Never Going Home”, il tormentone più acclamato dell’estate 2021, il giovanissimo dj francese torna in Italia per far ballare tutto il pubblico italiano! Ma chi è? Classe 1996, Valentin Brunel (questo il suo vero nome) è nato a Tolone in Francia. La musica è sempre stata una sua grande passione e giovanissimo ha conquistato le classifiche di vendita grazie al remix di “This Girl” dei Cookin’ On 3 Burners con Kylie Auldist.

Un successo planetario che ha dato il via ad una carriera da record visto che il remix ha infranto 400 milioni di visualizzazioni su internet. Poco dopo, il giovanissimo dj di Tolone ha pubblicato un nuovo brano dal titolo “Never Going Home” con cui ha bissato il successo diventando uno dei brani più trasmessi dalle radio.

Kungs, dal successo di This Girl a Never Going Home

Che dire, Kungs con “Never Going Home” ha infranto ogni record. Più di 5 miliardi di stream per uno dei brani di maggior successo del 2021. Un vero e proprio record per il giovanissimo dj francese che detiene per il 2021 il record di brano più ascoltato e venduto dell’anno secondo i numeri confermati da EarOne e FIMI. Proprio il dj parlando della sua carriera ha detto: “da quando è uscito il remix di “This girl” è cambiato tutto per me, prima ero uno studente, ma adesso posso vivere di musica”.

Non solo, Kungs ha raccontato ai microfoni di 105 cosa ascoltava da ragazzino: “ascoltavo i The Kooks e nel primo mio disco c’era un campionamento di una loro canzone. Tra i dj italiani mi piacciono i Bloody Beetroots e sono loro il motivo per cui ho cominciato a mettere i dischi”. Parlando poi di dj presi a modello ha aggiunto: “tra i dj che amo di più c’è sicuramente Martin Solveig che è un amico, so che anche voi italiani lo apprezzate molto, è nel mio cuore…”.

