Kvaratskhelia al Milan?/ Calciomercato news, i rossoneri trattano per il georgiano

I rossoneri si stanno dando parecchio da fare in questa fase del calciomercato estivo e nelle ultime ore sembra prendere sempre di più corpo la pista che porterebbe Khvicha Kvaratskhelia al Milan. Secondo quanto rivelato dalla stampa russa di Metarating, i dirigenti del club di Milanello avrebbero già preso contatto per trattare l’acquisto del calciatore georgiano classe 2001, in grado di giocare da ala sinistra ma che è stato pure schierato sulla corsia opposta o da trequartista in caso di necessità. Il padre dello stesso ventenne non avrebbe recentemente nascosto il desiderio del figlio di vivere un’altra avventura altrove, lontano dalla Russia, ed il Milan può sempre contare sulla figura amica di Kakhaber Kaladze, vera e propria leggenda del calcio georgiano dopo gli anni vissuti in rossonero. Nell’amichevole disputata e vinta ieri contro il Modena la squadra di mister Pioli ha dimostrato di avere grande potenziale per quanto concerne la fase offensiva e quel reparto potrebbe ricevere un ulteriore miglioramento con l’arrivo dell’ala sinistra.

Le chances di vedere Kvaratskhelia al Milan potrebbero dunque aumentare con la settimana di calciomercato che sta per cominciare. Nella passata stagione Kvaratskhelia è riuscito a collezionare 4 reti ed otto assist vincenti per i compagni in 23 apparizioni complessive con la maglia del Rubin Kazan mentre nell’annata calcistica 2021/2022 ha già disputato 83 minuti in campo nella prima giornata del campionato russo.

