CALCIOMERCATO MILAN/ Tentazione Liverpool per Franck Kessie

CALCIOMERCATO MILAN, LIVERPOOL SU KESSIE

In casa Milan si sta vivendo una sorta di tormentone di calciomercato in merito al rinnovo del contratto di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano attualmente impegnato con la Costa d’Avorio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha il contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2020, ed i rossoneri vorrebbero evitare di ripetere di perdere pure lui a parametro zero esattamente come accaduto qualche settimana fa sia con Gianluigi Donnarumma, che ha firmato con il Paris Saint-Germain, che con Hakahn Calhanoglu, accasatosi ai cugini dell’Inter. Al momento ci sarebbe una certa distanza tra le parti in merito alle cifre dell’ingaggio tra domanda ed offerta e la sensazione è che il calciatore discuterà il tutto con il Milan una volta conclusa l’avventura olimpica ma le indiscrezioni più recenti riportano del forte interesse espresso dal Liverpool. I Reds del tecnico Klopp sarebbero infatti pronti a farsi avanti con il mediano offrendogli circa 8 milioni di euro lordi a stagione, proponendo pure una commissione generosa al suo agente Atangana per tentare di aggiudicarselo a costo zero fra un anno.

CALCIOMERCATO MILAN/ Il Wolverhampton si fionda su Rafael Leao

CALCIOMERCATO MILAN, BALLO-TOURE’ SI PRESENTA

Il Milan è certamente la squadra più scatenata in questo calciomercato estivo e tra i vari colpi in entrata i rossoneri si sono aggiudicati Fodé Ballo-Touré dal Monaco. Nel corso della sua presentazione ufficiale il terzino ha avuto modo di parlare della sua nuova avventura italiana spiegando: “Sono contento di essere qui al Milan, in un grande club. All’inizio c’è stato un contatto tra Maldini e il mio agente, e non ci credevo. Poi le trattative sono passate dall’agente al Monaco e poi ho iniziato a crederci quando sono arrivato qui a Milano. Sono stato accolto benissimo, sono andati bene questi primi giorni, anche l’italiano un pò alla volta capsico qualcosa in più, conosco anche Leao. Col mister ci siamo parlati, mi ha spiegato cosa si aspetta da me, si è dimostrato molto disponibile nei miei confronti. Ognuno ha il suo stile. Come Theo Hernandez sono molto veloce anch’io. Devo migliorare diversi aspetti, come ad esempio dal punto di vista realizzativo, ma ognuno ha le sue qualità e il suo stile. Siamo molto contenti di ritrovarci io e Maignan. Abbiamo condiviso insieme l’esperienza insieme al Psg e Lille, per me è un grande fratello, è un caro amico, ed è una soddisfazione ritrovarlo qui al Milan. Il Milan è un grande club, un’opportunità del genere non potevo farmela sfuggire. Qui voglio migliorare, lavorerò tanto, poi deciderà il mister chi far giocare.”

