Kylie Jenner è incinta/ Secondo figlio da Travis Scott: un video conferma tutto

Kylie Jenner è incinta e aspetta il secondo figlio da Travis Scott. La coppia che tre anni fa ha allargato la famiglia con la nascita della primogenita Stormi ha confermato i rumors sulla seconda gravidanza dell’imprenditrice che, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da 265 milioni di followers, ha condiviso la propria gioia con tutti i suoi fans. Nel video si vede il test di gravidanza positivo e la reazione di tutta la famiglia.

Nel filmano di un minuto e mezzo, Kylie Jenner mostra ai fans le prime ecografie, il dolce pancino che è già evidente, la gioia del futuro papà Travis Scott ma anche la felicità della piccola Stormi che diventerà presto una sorella maggiore e quella di nonna Kris Jenner.

Kylie Jenner e Travis Scott allargano la famiglia

Insieme dal 2017, Kylie Jenner e Travis Scott sono diventati genitori per la prima volta nel 2018. “Ero molto giovane – aveva detto all’epoca – quando sono rimasta incinta e ho preferito la privacy. Non sapevo come comportarmi con i miei follower, come affrontare il giudizio altrui. Sentivo di dover affrontare tutto questo da sola“. La coppia, nel 2019, ha affrontato un periodo di crisi, ma i rumors su un ritorno di fiamma erano numerosi.

I due, superata la crisi, sono tornati ufficialmente insieme ed oggi hanno confermato di aspettare il secondo figlio. Del resto, Kylie, lo scorso aprile aveva confessato: «Voglio sette figli, un giorno». La famiglia Jenner-Scott, dunque, di allargherà ancora in futuro? Per ora, la coppia si gode la seconda gravidanza.

