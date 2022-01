La 25ma ora/ Su Rete 4 il film di Spike Lee con Edward Norton

La 25ma ora, film di Rete 4 con una colonna sonora “speciale”

La 25ma ora va in onda su Rete 4 oggi, 27 gennaio, a partire dalle ore 16,40. Il film è tratto dal romanzo omonimo di David Benioff.

La regia è di Spike Lee e il cast comprende: Edward Norton, Rosario Dawson, Philip Seymour Hoffman, Brian Cox, Anna Paquin. La colonna sonora è affidata ad uno dei grandi collaboratori del regista Terence Blanchard e ha la particolarità di aver inserito un insieme di cornamuse tipiche della musica irlandese a quella mediorientale.

La 25ma ora, la trama: uno spacciatore nella New York post 11 settembre

Il racconto de La 25ma ora è ambientato nella New York post 11 settembre, nel 2002, e il protagonista è uno spacciatore di droga Monty, fidanzato con una ragazza portoricana, mentre i suoi migliori amici sono un insegnante e un cinico agente di borsa. Monty, trascorre le sue giornate passeggiando per le vie di New York con il suo amato cane e cercando di consolare il padre, un vigile del fuoco ancora scosso per la morte dei suoi colleghi durante l’attentato alle Torri gemelle. Monty è stato condannato perché nel suo appartamento è stata trovata 1 chilo di eroina e si appresta a vivere l’ultima notte di libertà insieme alla sua ragazza e ai suoi amici.

Il ragazzo non accetta la sua situazione e comincia a parlare da solo accusando tutti della sua disgrazia, senza rendersi conto che l’unico artefice della sua rovina è lui stesso. Il gruppo di amici si dirige in discoteca per salutare e festeggiare Monty, il quale però è timoroso circa la sua detenzione, teme di essere soggetto ad aggressioni e di andare incontro alla morte.

Per evitare di avere un aspetto troppo pulito si fa picchiare da un suo amico, quindi saluta la sua ragazza e si fa accompagnare dal padre in carcere. Il padre, invece di dirigersi verso il penitenziario percorre la strada verso una simbolica venticinquesima ora dove Monty potrà redimersi e rifarsi una vita, ma purtroppo la situazione precipita e il sogno di Monty non si avvera.

Video, il trailer del film “La 25ma ora”





