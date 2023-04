LA ABUELA – LEGAMI DI SANGUE/ Lo sconvolgente horror firmato da Paco Plaza

L’horror è il genere ideale per sperimentare e non è un caso che molti giovani cineasti decidano di imboccare la strada della paura per la loro opera prima. Tra coloro che hanno convinto all’esordio e con i lungometraggi successivi c’è il valenciano Paco Plaza, autore, insieme a Jaume Balaguerò, del popolare Rec. Il suo ultimo film La abuela – Legami di sangue è una chicca da non perdere e ora fa parte della collana di Midnight Factory in Limited Edition DVD e Blu-ray + Booklet

SINOSSI – Susana, modella spagnola che vive in pianta stabile a Parigi, riceve inaspettatamente una telefonata da cui apprende che la nonna Pilar ha appena avuto un ictus. La ragazza è molto legata all’anziana, essendo cresciuta con la stessa dopo aver perso da piccola i genitori, pertanto è costretta a catapultarsi a Madrid per accudire la nonna ora inferma. A causa della sua condizione mentale, però, Pilar sembra non riconoscere la nipote, e se inizialmente appare come una persona essere mansueta e indifesa, col passare del tempo lascia emergere le sue vere sembianze, tutt’altro che innocue. Pilar è infatti una strega dotata di potentissimi poteri medianici e la permanenza di Susana nella sua terra natale si trasformerà presto in un ansante incubo dal carattere allucinogeno…

La abuela – Legami di sangue tiene alta l’asticella della tensione fino alla fine, merito della scrittura di Carlos Vermut, già noto per Chi canterà per te. L’opera di Paco Plaza racconta temi come la bellezza che passa, la solitudine, il costo del successo e lo fa tra grandi atmosfere. Ma a fare la differenza rispetto ai film precedenti è l’elemento soprannaturale, che qui diventa incontrollabile. Come sempre eccellente la gestione del commento sonoro. Infine, impossibile non citare le straordinarie interpretazioni della giovane Almudena Amor e dell’ottantacinquenne Vera Valdez, con un passato da modella e musa di Coco Chanel

