La battaglia di El Alamein/ Video, su Rete 4 va in onda il film con Robert Hossein

Si tratta di una pellicola realizzata nel 1968 con una co-produzione tra Italia e Francia che ha visto impegnate le case cinematografiche Zenith Cinematografica e Les Films Corona mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Titanus. La regia di questo film è stata curata da Calvin Jackson Padget con soggetto e sceneggiatura di Ernesto Gastaldi. Il montaggio è stato eseguito da Eugenio Alabiso, le musiche della colonna sonora porta la firma di Carlo Rustichelli mentre i costumi indossati dagli attori sul set sono di Elio Micheli. Nel cast sono presenti Frederick Stafford, Enrico Maria Salerno, Robert Hossein, George Hilton, Michael Rennie, Ettore Manni e Ira Furstenberg.

La battaglia di El Alamein, la trama del film

Ecco la trama di La battaglia di El Alamein. Siamo in uno dei momenti decisivi della Seconda Guerra Mondiale ed in particolar modo nei mesi estivi dell’anno 1942, con lo scontro che si sta acuendo nelle zone settentrionali dell’Africa. Le truppe del regime nazista e fascista sono guidate da Rommel ed avanzano con grande decisione in tutte le zone dell’Africa. Le straordinarie tattiche militari portate avanti da Rommel permettono all’asse italo-tedesco di poter guadagnare terreno nei confronti dell’ottava armata britannica che, dinnanzi allo strapotere tecnico e anche strategico, è costretta ad una ritirata che sembra essere il preludio di una devastante sconfitta.

Tuttavia, il colonnello Montgomery che da poco è stato insignito del comando dell’armata britannica in terra africana, ha deciso di mettere in essere una ritirata strategica che possa mettere al riparo il proprio contingente nell’attesa che possa arrivare finalmente il momento opportuno per sferrare un attacco decisivo.

In questa pellicola vengono soprattutto raccontate le vicende che riguardano due militari ed in particolar modo i fratelli Claudio e Giorgio Borri. Il primo è un maresciallo dei bersaglieri motociclisti dal carattere piuttosto moderato ed affabile il quale inizia a nutrire profondi dubbi per quanto riguarda l’azione di Rommel e soprattutto sulle sorti di questa guerra contro il mondo intero. Giorgio invece è un tenente che fa parte della divisione Folgore ed è animato da spirito di iniziativa e soprattutto non teme alcun genere di pericolo. Durante il servizio che i due offrono alla causa italiana, si trovano per puro caso nella zona del fronte per riuscire ad avere la meglio nella battaglia.

I due daranno prova di grande valore e coraggio fino a che non muore Giorgio, il che induce Claudio nel consegnarsi e quindi arrendersi alle truppe inglesi guidate dal colonnello Bernard Montgomery. Gli inglesi, avendo apprezzato il modo con cui i soldati italiani hanno fronteggiato l’avanzata della Alleanza anglo americana, hanno deciso di concedere l’onore delle armi ai soldati superstiti sopravvissuti. Per il regime nazista questa sarà una cocente sconfitta che avrà ripercussioni importantissime sull’esito della battaglia.

