La battaglia di Midway, Rete 4/ Kolossal bellico con Henry Fonda, in onda oggi, domenica 21 gennaio 2024

La battaglia di Midway, diretto da Jack Smight

Domenica 21 gennaio, nel primo pomeriggio, su Rete 4 alle 14,05, verrà trasmesso il film di guerra La battaglia di Midway, una pellicola che ripercorre lo scontro aeronavale avvenuto durante la seconda guerra mondiale, nel giugno del 1942, tra le forze americane e quelle giapponesi nel Pacifico.

Sabrina Ferilli: “Volevo una figlia ma non ci sono riuscita…”/ La toccante confessione a C’è posta per te

Il film La battaglia di Midway è stato prodotto negli Stati Uniti nel 1976 e la regia è stata affidata a Jack Smigth, regista molto prolifico che raggiunse il successo con il catastrofico Airport ’75. Le musiche sono di John Williams, compositore celebre premiato con ben cinque Oscar per capolavori del calibro di Schindler’s List ed E.T. l’extra-terrestre, oltre a 53 candidature, numero per il quale risulta essere la seconda persona dopo Walt Disney ad averne ricevute di più.

Amici 23, classifica ballo/ Dustin Taylor torna primo, Nicholas Borgogni ultimo e...

Nel cast del film La battaglia di Midway, un team di vecchie glorie di Hollywood con attori come Henry Fonda, Charlton Heston, Robert Mitchum, James Coburn, Glenn Ford, Tom Selleck.

La trama del film La battaglia di Midway: cronaca perfetta del conflitto, dove la fortuna conta

Il riferimento temporale in cui si inserisce La battaglia di Midway è il 1942. Siamo nel pieno fermento della Seconda Guerra Mondiale e la parte orientale del pianeta è turbata dalla crescita di un esercito che sta prendendo il sopravvento, ovvero quello giapponese.

Tutti oggi conoscono le tecniche suicide messe in campo dai piloti nipponici per cercare di contrastare gli americani. Le battaglie in questo frangente si svolgono nel cielo, con gli aerei da guerra che provano ad abbattere i veicoli del nemico. Non mancano gli scontri navali e la situazione è estremamente tesa.

Amici 23, Giovanni Tesse rischia grosso: maglia sospesa/ La bocciatura che preoccupa i fan

Matthew e Thomas Garth sono rispettivamente capitano e sottotenente, al comando dell’esercito degli Stati Uniti d’America. I protagonisti sono dunque padre e figlio e devono portare a termine le missioni assegnate.

Thomas, che è il figlio, si innamora perdutamente di una ragazza di origini giapponesi. Aruko risiede in America ma viene poi accusata di essere una collaborazionista. Il destino raccontato all’interno del film vedrà poi il ricongiungimento tra padre e figlio che riusciranno a risolvere le incomprensioni. Da buon genitore, infatti, il capitano Garth cerca di aiutare Thomas e nello scontro finale si troveranno tutti sulla medesima portaerei.

Lo scenario è quello delle Isole Midway e gli americani devono mettere freno all’espansione inarrestabile dei giapponesi. L’avanzata su questo fronte è estremamente rapida e gli statunitensi vogliono condurre un intenso contrattacco.

Il 2 settembre il Giappone sarà destinato a capitolare definitivamente e nel film queste vicende sono narrate come in una sorta di diario. Vengono riportati, infatti, i dettagli preparatori, le tattiche e tutti gli aspetti che riguardano il conflitto.

La prospettiva cambia in base alle scene, dando contezza delle ambizioni giapponesi e spostando poi l’attenzione su quelle americane.

Gli Stati Uniti sono ancora impegnati a riprendersi e vivono un momento assai difficile. L’episodio, infatti, segue l’attacco di Pearl Harbor, avvenuto nei mesi precedenti a questa battaglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA